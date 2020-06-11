اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 02:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أهالى قرية تفهنا العزب فى الغربية يشنون حملة تطهير بالجهود الذاتية.. صور

الخميس، 11 يونيو 2020 12:51 ص
أهالى قرية تفهنا العزب فى الغربية يشنون حملة تطهير بالجهود الذاتية.. صور أهالى قرية تفهنا العزب فى الغربية يشنون حملة تطهير بالجهود الذاتية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم عدد من أهالي قرية تفهنا العزب التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، حملات لتطهير وتعقيم القرية، حيث قام الأهالى بإحضار مواتير الرش، وتعبئتها بالكلور والمطهرات، ورش المنازل، إلى جانب تطهير الوحدة الصحية، بالقرية، على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي يتردد عليها أهالى القرية، لتوقيع الكشف الطبي عليهم .

كما قام الشباب المتطوع بتطهير مساجد القرية بالكامل ودورات المياه، والمحلات التجارية بالقرية، والمنازل والشوارع والحوارى، وكذالك تطهير الورش ومحطة مياه الشرب، ونقطة الشرطة والوحدات الاجتماعية والصحية والمحلية ومكتب البريد ، وناشد أهالى القرية السكان بالاهتمام بالنظافة العامة، وتطهير المنازل بالكلور باستمرار، وضرورة التهوية الجيدة للمنازل.

وكان محافظ الغربية، أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد علي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه ، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجاري.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتي في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الاجرة والسرفيس بالغربية، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من غد السبت، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

تطهير القرية
تطهير القرية

 

تطهير القرية.
تطهير القرية.

 

تطهير شوارع القرية.
تطهير شوارع القرية.

 

تطهير شوارع القرية
تطهير شوارع القرية

 

تطهير منازل القرية_1
تطهير منازل القرية

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

اخبار الغربية

الغربية

حملات تطهير

تطهير القرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مستشفيات عزل الشرقية..5حالات ولادة لمصابات كورونا إحداهن عانت 14عاما من العقم

مستشفيات عزل الشرقية..5حالات ولادة لمصابات كورونا إحداهن عانت 14عاما من العقم

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الكهرباء: مد خطة رفع الدعم حتى 2025 ساهم فى خفض نسبة الزيادة

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

الرى تحذر المعتدين على النيل: سنحيل المخالفات لجهات التحقيق وسنحاسب المعتدين

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

التعليم: اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء لجان الثانوية الأسبوع المقبل

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

تسجيل أكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة شفاء من فيروس كورونا حول العالم

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة