أهالى قرية تفهنا العزب فى الغربية يشنون حملة تطهير بالجهود الذاتية.. صور

الغربية محمد طارق

نظم عدد من أهالي قرية تفهنا العزب التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، حملات لتطهير وتعقيم القرية، حيث قام الأهالى بإحضار مواتير الرش، وتعبئتها بالكلور والمطهرات، ورش المنازل، إلى جانب تطهير الوحدة الصحية، بالقرية، على مدار الساعة للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي يتردد عليها أهالى القرية، لتوقيع الكشف الطبي عليهم .

كما قام الشباب المتطوع بتطهير مساجد القرية بالكامل ودورات المياه، والمحلات التجارية بالقرية، والمنازل والشوارع والحوارى، وكذالك تطهير الورش ومحطة مياه الشرب، ونقطة الشرطة والوحدات الاجتماعية والصحية والمحلية ومكتب البريد ، وناشد أهالى القرية السكان بالاهتمام بالنظافة العامة، وتطهير المنازل بالكلور باستمرار، وضرورة التهوية الجيدة للمنازل.

وكان محافظ الغربية، أصدر تعليماته لمدراء المواقف، بالتشديد علي التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامه ، مع مراعاة فتح شبابيك وسائل النقل، وكذلك الالتزام بتقليل عدد الركاب، وذلك منتصف الشهر الجاري.

وأوضح محافظ الغربية، أن هذه التعليمات تأتي في إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي متابعة كل الجهات لتطبيق جميع القرارات الصادرة بهذا الشأن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء علاء يوسف مدير إدارة مشروع سيارات الاجرة والسرفيس بالغربية، إنه تم تشكيل لجان من إدارة مشروع المواقف والمرور لمتابعة التزام جميع السائقين بارتداء الكمامات اعتبارا من غد السبت، والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



تطهير القرية



تطهير القرية.



تطهير شوارع القرية.



تطهير شوارع القرية