أنباء عن تغيير وزارى فى تركيا وتعيين بن علي يلدريم نائبا لأروغان

كتب- هاشم الفخراني

قالت عائشة صايي من بي بي سي التركية، إن هناك نية لدى الرئيس التركي رجب طيب أروغان إجراء تغيير مجلس وزاري، كما أنه في هذه الحالة من المتوقع أن يتم تعيين بن علي يلدريم نائبا له.

وأضافت أن هذا الإجراء سيكون، قبيل الانتخابات التي سيتم اجرائها في مجلس الشعب التركي والخاصة برئاسة المجلس ورئاسة التكتلات واللجان داخل المجلس، حيث وفقا للنظام الداخلي للمجلس يتم عمل انتخابات مرتان من اجل رئاسة المجلس واللجان لمدة 3 سنوات .

امتثل عمدة بلدية غازي أمير ويدعي خليل أردا أمام محكمة إزمير بعدما تلقي إخطار من مكتب المدعي العام في مدينة إزمير بتهمة إهانة الديكتاتور العثماني رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب منشور له علي منصات التواصل الاجتماعي وقام بتقديم إفادته.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه بعد أن أحالت النيابة أردا إلى المحكمة، تقرر محاكمته دول اعتقال وقد تم إطلاق سراحه بانتظار المحاكمة.

وأدلي أردا ببيان صحفي أمام مبني البلدية بعد خروجه من المحكمة، مشيرا الي أن تلك التهمة هي محض إفتراء وقال:" لقد ضحينا بأنفسنا في هذا الطريق، وسنواصل طريقنا مع موظفي البلدية للقيام بهذا الواجب بشكل صحيح. نحن لا نزال واقفين رافعي رؤسنا، أحبكم جميع، هم يعتقدون أنهم يستطيعون إسكاتنا بإلقائنا في السجون، ولكنهم مخطئون."