أمن القليوبية يضبط 4 عصابات لترويج المخدرات بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة

القليوبية - نيفين طه

ضبطت مباحث المخدرات بمديرية أمن القليوبية، 4 عصابات لترويج المخدرات، بحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء ، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين ، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية البحث الجنائي ، بضبط 4 عصابات لترويج المخدرات بنطاق المديرية ، وهى عصابة "عدس" وبحوزتهم 800 جرام حشيش ومبلغ مالى فى القناطر الخيرية .

كما تم ضبط عصابة " ا ع خ " 24 سنة وشهرته " ميدو " فى شبرا الخيمة ، وبحوزته 200 جرام استروكس ، بالإضافة إلى ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين فى قليوب .

وتمكنت مباحث مركز بنها ، من القبض على كلا من " م رر " ، 39 سنة ، و " س م ح " ، 31 سنة ، عاطلان وبحوزتهما 160 جرام هيروين وبندقيه خرطوش ، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفى سياق متصل ألقت مباحث القليوبية القبض على 7 عاطلين بحوزتهم كمية من الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ببنها وقليوب وشبرا الخيمة وطوخ، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بطوخ وقليوب وشبرا الخيمة بنها.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ا.ع" 32 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 85 جراما ومبلغ مالى 350 جنيها وهاتف، و"ه.ع" 30 عاما، عاطل ، وبحوزته عدد 2 سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش ماركة شوت جن وفرد خرطوش محلى الصنع وعدد 12 طلقة من ذات العيار، و"م.ز"24 عاما، عاطل، وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش وعدد 4 طلقات من ذات العيار ،و"ز.س"20عاما،عاطل ،وبحوزته سلاح نارى طبنجة معدله عيار 9 مم بخزينتها وعدد 4 طلقة من ذات العيار،و"ع.س"26عاما،عاطل ،وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 5 طلقة من ذات العيار وكميه من مخدر الحشيش تزن حوالى 80 جرام ومبلغ مالى 675 جنيه وسلاح أبيض كاتر، كما تم ضبط "ا.ا"40عاما،عاطل ،و"م.ع"64عاما،عاطل ،و"هـ.ع"30عاما،عاطل ، وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 105 جرام ومبلغ مالى 320 جنيه وعدد 3 هاتف،و"ر.ر"50عاما،عاطل وبحوزته سلاح نارى، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .