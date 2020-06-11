أمريكا: مليون و994283 إصابة بكورونا والوفيات 112967

رويترز

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونا و994283 شخصا بزيادة 20486 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 834 ليصل الإجمالي إلى 112967 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة العاشر من يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر أمس الأربعاء.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.