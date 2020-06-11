اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 08:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا: مليون و994283 إصابة بكورونا والوفيات 112967

الخميس، 11 يونيو 2020 08:09 م
أمريكا: مليون و994283 إصابة بكورونا والوفيات 112967 ضحايا كورونا فى أمريكا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونا و994283 شخصا بزيادة 20486 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 834 ليصل الإجمالي إلى 112967 وفاة.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة العاشر من يونيو حزيران مقارنة بالتقرير الصادر أمس الأربعاء.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.


كورونا

امريكا

اصابات كورونا

وفيات كورونا

الولايات المتحده

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسهم أمريكا تهبط عند الفتح بفعل القلق من موجة فيروسية ثانية

الخميس، 11 يونيو 2020 03:51 م

سفيرة أمريكا فى بيروت: ندعم الخطوات الإصلاحية فى لبنان للخروج من الأزمة

الخميس، 11 يونيو 2020 03:40 م

الصحافة العربية اليوم.. تشجير الرياض وإدراج الفحص النفسى لشروط إقامة العمالة.. الكويت توقف تعين العمالة بالنفط و"الأمة" يدعم القطاع الخاص.. الإمارات ستتجاوز أزمة كورونا.. والعراق متفاءل بنجاح الحوار مع أمريكا

الخميس، 11 يونيو 2020 02:22 م

وزيرة إسرائيلية: ليس هناك اتفاق بعد مع أمريكا على ضم أراض بالضفة الغربية

الخميس، 11 يونيو 2020 01:38 م

بروتوكول لاستئناف الرحلات بين أمريكا اللاتينية وأوروبا خلال أزمة كورونا

الخميس، 11 يونيو 2020 12:40 م

المرشح الديمقراطى جو بايدن يحذر: ترامب سيحاول سرقة انتخابات رئاسة أمريكا

الخميس، 11 يونيو 2020 12:22 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ79 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

دراسة: أعراض كورونا يمكن أن تستمر أسابيع حتى فى الحالات الخفيفة للمرض

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

متحدث الوزراء: مناشدات المواطنين وراء تحريك مواعيد الحظر

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

حقيقة تبرع 600 ألف ببلازما المتعافين من كورونا.. الصحة توضح

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

كل ما تريد معرفته عن موازنة بلدك وإزاى الضرائب بتتصرف على الصحة والتعليم

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: استمرار غلق المقاهى والكافيهات والحضانات والمدارس حتى نهاية الشهر

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

الحكومة: إلزام المواطنين بارتداء الكمامة أثناء تواجدهم بوسائل النقل والمنشآت

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى أمام القمة الأفريقية المصغرة بشأن تداعيات كورونا: مواجهة الجائحة تستدعى تخفيف وإعفاء الدول الأفريقية من أقساط الديون المستحقة عليها.. ويجب الاستمرار فى دعم الأطقم الطبية فى مكافحة انتشار الفيروس

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

السيسى: مواجهة جائحة كورونا تستدعى التعاون الوثيق بين الدول الأفريقية

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

الحكومة: قرار الأندية الرياضية يتعلق بتلقى الاشتراكات فقط دون ممارسة النشاط

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إيران تعلن استعدادها لحل مشاكلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

إنفوجراف.. الصحة تكشف اهمية الفيتامينات لتقوية المناعة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة