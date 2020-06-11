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أصحاب 24 كشك بكفر شكر يشكون الإزالة.. ورئيس المدينة: نزيل المخالفات فقط

الخميس، 11 يونيو 2020 02:54 م
أصحاب 24 كشك بكفر شكر يشكون الإزالة.. ورئيس المدينة: نزيل المخالفات فقط كشك - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تقدم 24 من أصحاب الأكشاك بنطاق مدينة كفر شكر، مذكرة للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يوضحون أنه وصلتهم مذكرة من الشؤون القانونية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية، بإعتزامهم بإزالة 24 كشك مرخص، علما بأن هذه الأكشاك على الطريق وغير ضارة للمواطنين، وذلك بعلم الإدارة الهندسية على حسب مكان كل كشك.

وأوضح أصحاب تلك الأكشاك، أنهم حاصلون على التراخيص من قبل المحافظة، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل لحل الأزمة وعدم تشريد 24 أسرة، بعد غلق مصادر دخلهم حيث أنهم يعولون أسر وعائلات بأكملها.

وفى هذا السياق، أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص تراخيص كافة الأكشاك الواقعة بنطاق المدينة، موضحا أن ورد شكاوى من المواطنين بالمدينة من وجود مضايقات لهم من قبل أصحاب الأكشاك لهم ومخالفة شروط التراخيص والأنشطة والتسبب فى إشغالات تعوق حركة الطريق وتسيئ المنظر العام داخل المدينة.

وأضاف "رفعت"، أن قرارات الإزالة ليست للأكشاك بالكامل وإنما هي للزيادات التى قام أصحاب تلك الأكشاك بعملها بالمخالفة للتراخيص التى حصلوا عليها، موضحا أنه بعد إزالة تلك المخالفات في حالة تكرارها سيتم تطبيق القانون الذي ينص على إزالة الكشك بالكامل في حالة مخالفة شروط التراخيص، مشيرا إلى أنه حتى الآن يعمل على تطبيق روح القانون وإعلاء كلمة الدولة ومواجهة أية مخالفات.

 

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مذكرة اصحاب الأكشاك

اخبر القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

الاكشاك المخالفة

كفر شكر

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