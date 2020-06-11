اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 يونيو 2020 04:12 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الخميس، 11 يونيو 2020 03:06 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020 ذهب
كتبت : سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الخميس 11-6-2020، اليوم حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 208.28 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24

بنحو  208.28 ريال  بما يعادل  55.52 $
 

سعر الذهب عيار 22  

بنحو  190.93 ريال  بما يعادل  50.89 $
 

سعر الذهب عيار 21   

بنحو 182.25 ريال  بما يعادل  48.58 $
 

سعر الذهب عيار 18   

بنحو  156.22 ريال  بما يعادل  41.64 $
 

سعر الذهب عيار 14   

بنحو  121.50 ريال  بما يعادل  32.39 $
 

سعر الذهب عيار 12  

بنحو  104.14 ريال   بما يعادل  27.76 $
 

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,478  ريال   بما يعادل  1,727 $
 

سعر جنيه الذهب  

بنحو 1,458 ريال   بما يعادل   388.66 $
 

سعر كيلو الذهب

بنحو 208,284 ريال  بما يعادل 55,521 $
 
 
 
ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.
 
وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها ، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.
 
ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر الماضى، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

الذهب

اسعار الذهب السعودية

سعر الذهب اليوم

اليوم السابع بلس

عيار 18

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

النائب العام يحيل حنين حسام ومودة الأدهم للجنايات بتهمة التعدى على قيم المجتمع

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

شاهد آخر صور لصانع البهجة القدير حسن حسنى قبل رحيله

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

مدبولي: مبادرة خلال شهرين لتوفير قروض ميسرة للمزارعين للتحويل إلى الري الحديث

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الأرصاد للمواطنين: تجنبوا التعرض للشمس.. استمرار ارتفاع حرارة الجو بالـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت..وانخفاض الدرجات الأحد والعظمى بالعاصمة تصل 33 درجة

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

الرئيس السورى يصدر مرسوما بإقالة رئيس الوزراء عماد خميس وتكليف حسين عرنوس

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

"اليوم السابع" يحذر من صفحات مزيفة تنشر أخبارًا مفبركة عن رئيس البرلمان

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 11-6-2020

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

الطبيب البطل محمود سامى بعد عودته للمنزل: كان نفسى أشوف ابنى لكنى أراه ببصيرتى.. اكتشفت فى العزل مواهب زملائى.. فضلت استكمال العلاج بالبيت وأملى كبير فى ربنا.. وزوجته: علمنى قراءة الأدب العالمى والعربى.. فيديو

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

العربية: فرقاطة اليونان المعترضة سفينة السلاح التركية تعمل ضمن مهمة إيريني

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

الأعلى لتنظيم الإعلام يفتح التحقيق مع قناتي الأهلي والزمالك ويستدعى الممثل القانونى عنهما

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

القوى العاملة: صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه من 21 إلى 25 يونيو

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

منظمة العفو الدولية: قطر لم تدفع رواتب 100 شخص من عمال كأس العالم منذ شهور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة