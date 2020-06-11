اليوم السابع
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أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام

الخميس، 11 يونيو 2020 09:30 ص
أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 775 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس بقيمة 3 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الذهب عالمياً لتسجل الأوقية 1734 دولار، وهو ما دفع الأسعار في سوق الصاغة للارتفاع مجددا.
 

أسعار الذهب بالسوق المحلي:

 

عيار 18 : 664 جنيها للجرام.

 

عيار 21 : 775 جنيها للجرام.

 

عيار 24 : 885 جنيها للجرام.

 

الجنيه الذهب : 6200 جنيها.

 

السعر العالمي : 1734 دولار.

 
 
وجدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمس الأربعاء تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد إذ يتوقع صناع السياسات انخفاضا بنسبة 6.5 % في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3% في نهاية السنة.
 
وقال المجلس في أحدث بيان له ”أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط.“ وتشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبر كانون الأول إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.
 
ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل نيسان، تعهد البنك لمركزي بالاستمرار في شراء السندات ”بالوتيرة الحالية“ البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي.
 
ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع 5%.
 
التعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا.
 
وشملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس وإتاحة ائتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.

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