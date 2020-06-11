أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 11-6-2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 11-6 -2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.441 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، مصر للأسمنت-قنا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اميرالد للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المهندس للتأمين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الصناعات الهندسة المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية للصناعات الهندسية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.441 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 306.8 مليون ورقة مالية بقيمة 804.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.81%، والعرب على 2.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 65.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.9 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1625 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12408 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4141 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 671 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 4.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.051 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 4.310 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.84%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 16.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.50%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 4.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.09%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 10.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.86%.

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 12.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.68%.

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 5.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.59%.

- مرس مرس علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 0.521 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.44%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 4.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.19%.