اليوم السابع
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أسرار السوق السوداء لبلازما متعافى كورونا.. وحقيقة تبرع 600 ألف بمصل النقاهة

الخميس، 11 يونيو 2020 08:54 م
أسرار السوق السوداء لبلازما متعافى كورونا.. وحقيقة تبرع 600 ألف بمصل النقاهة مقطع من الفيديو
كتب وليد عبد السلام

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كشف الزميل وليد عبد السلام المشرف علي قطاع الصحة بـ"اليوم السابع"، عن أسرار السوق السوداء لبلازما المتعافين من كورونا، مؤكدا أن خلال الساعات الماضية ظهرت عمليات سمسرة وسوق سوداء علي وسائل التواصل الإجتماعي بعد إعلان نجاح وزارة الصحة التجارب الإكلينيكية لحق مصابين بكورونا ببلازما المتعافين منها .

وقال وليد عبد السلام فى لايف علي الصفحة الرسمية لـ"اليوم السابع" علي فيس بوك، إن الدولة تدخلت سريعا لضرب عمليات السمسرة بإضافة تحديث علي فيس بوك يشجع المتعافين من كورونا وغيرهم علي التبرع بالدم والبلازما من خلال توفير آليات إلكترونية للتواصل مع بنوك الدم الإقليمية لتوفير آلية للتبرع بشكل آمن تماما بعيد عن السماسرة، وأضاف أن الدولة توفير تقنيات عالية ورفيعة لتأمين تقل الدم لمن يحتاجة محذرا من الجرى وراء الأماكن التي تستهدف التربح علي حساب المريض .

وتابع وليد عبد السلام أنه تم البدء في استقبال متعافين من كورونا في بنوك دم بالممحافظات وكان أول محافظة هى الأقصر، وتابع: نشجع الجميع علي التبرع بالدم وبالبلازما للمتعافين من كورونا لكونه واجب علي كل متعافى.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أطلقت بالتعاون مع إدارة فيس بوك، تحديثا جديدا "تبرع بالدم" على صفحات التطبيق يظهر للمستخدمين آلية إلكترونية للتبرع بالدم، وذلك لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط، وذلك يأتى فى إطار استغلال التحول الرقمى لدعم الخدمات الصحية تطبيقا لتوجيهات القيادة السياسية .      

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الخطوة تأتى لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم لتوفير الدم ومشتقاته، وسد احتياجات البلاد التى تصل لـ3 ملايين كيس سنويا بالإضافة إلى تطبيق مشروع الدولة فى توفير احتياجاتها من مشتقات الدم مستقبلا.

وأضافت وزارة الصحة، أن اللاعب الأساسى فى هذه المنظومة هى بنوك الدم القومية، التى تتولى جمع الدم، مشيرة إلى أن تلك الحملة سوف تساهم فى تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد (COVID-19 ) بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة فى علاج الحالات الحرجة من مصابى فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح التجربة التى تم تطبيقها فى مصر على عدد من الحالات الحرجة فى المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافى جيدة للمرضى.

من جانبه، قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات بنوك الدم القومية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التحديثات الجديدة التى ستدخلها إدارة فيس بوك لتشجيع التبرع بالدم هامة، وتساهم فى رفع الوعى بين المواطنين بأهميتة بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التى تعود على المتبرع جراء التبرع فضلا عن ضرب السوق السوداء التى ظهرت بعد نجاح تجربة العلاج بالبلازما من المتعافين من كورونا كونها توفر آلية آمنة لطريقة التبرع ويصل المنتج من البلازما للمستحق والمريض الذى تحددة فقط اللجنة العلمية لعلاج كورونا .

 

 


الصحة

فيروس كورونا

المحافظات

بلازما المتعافين

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