أخبار البورصة اليوم الخميس 11-6-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 11-6-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.441 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 18 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم شارم دريمز للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، مصر للأسمنت-قنا، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اميرالد للاستثمار العقاري، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المهندس للتأمين، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الصناعات الهندسة المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، سماد مصر (ايجيفرت)، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العربية للصناعات الهندسية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية.

البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، وانخفض مؤشر الأوسع نطاقاً، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط أحجام تداول متوسطة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.441 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 306.8 مليون ورقة مالية بقيمة 804.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.47% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.81%، والعرب على 2.72% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 65.03% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 34.96%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 7.9 مليون جنيه، 10.4 مليون جنيه، 27.6 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 5.2 مليون جنيه، 46.6 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1625 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12408 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4141 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 671 نقطة.

وصعدت أسهم 58 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة النساجون الشرقيون للسجاد، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، المصرية للمنتجعات السياحية، 280 ألف سهم، 300 ألف سهم، 4 ملايين سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك البركة مصر، سي إي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 90 ألف سهم، 32449 سهم، على التوالي، كما اشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10 آلاف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المهندس للتأمين 13652 سهم.

لجنة القيد

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، إيقاف التعامل على أسهم 25 شركة في حالة عدم التزامها بإرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 وبحد أقصى 45 يوماً من تاريخ نهاية المهلة المحددة لإرسال القوائم المالية، وذلك:

أولا: بمنح تلك الشركات مهلة إضافية أخرى تنتهى قبل بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 /06/ 202 لموافاة البورصة المصرية بالقوائم المالية الكاملة الصادر عنها تقرير مراقب الحسابات بشرط التزامها بالإفصاح عن مؤشرات نتائج اعمالها (المستقلة / المجمعة/ المنفردة )قبل بداية جلسة تداول الاثنين 15 يونيو 2020.

ثانياً : إيقاف التعامل على اسهم الشركات المقيدة ( التي سبق و أرسلت مؤشراتها المالية المستقلة و المجمعة ) والتي لم تلتزم بإرسال قوائمها المالية السنوية الكاملة اعتباراً من بداية جلسة تداول الثلاثاء 30 يونيو 2020.