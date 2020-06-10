BBC: شركات الطيران تسجل أسوأ عام فى تاريخها

كتبت: نهال أبو السعود

تسبب وباء كورونا في توقف حركة السفر مما نتج عنه خسارة لشركات الطيران تزيد عن 84 مليار دولار، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضم 290 شركة طيران، أنّ أرباح القطاع لن تزيد عن 419 مليار دولار وهو نصف ما كانت عليه عام 2019.

وقال الاتحاد إنّ العام الحالي سيكون أسوأ عام في تاريخ الطيران لما يواجه من خسائر مادية، وقال رئيس الاتحاد التنفيذي ألكسندر دو جونياك: "لا مجال للمقارنة".

يتوقع الاتحاد أن تخسر شركات الطيران 230 مليون دولار في اليوم هذا العام، بعد انخفاض عدد المسافرين إلى 2.25 مليار وهو تقريبا نصف الأعداد التي سجلت العام الماضي.

ووفقا للتقرير فان هذا الانخفاض سيمحو أكثر من عشر سنوات من النموّ ليعود القطاع إلى مستوياته في عام 2006.

كما يتوقّع الاتحاد أن يشهد القطاع خسائر إضافية العام المقبل، لكن الضرر سينخفض بشكل كبير إلى 15.8 مليار دولار مع بدء الإيرادات في الارتفاع، وعودة أعداد الركاب إلى مستوياتها التي كانت عليها في عام 2014.

وقال دو جونياك: "إن لم نشهد موجة ثانية وأكثر ضرراً من كورونا نعتقد أن قد مررنا بالفعل أسوأ انهيار في حركة المرور الجوي".

ومن جانبه حذر اتحاد النقل الجوي في السابق من أن شركات الطيران ستخسر 314 مليار دولار هذا العام، ، مع فرض الحكومات حول العالم قيوداً على السفر، لاحتواء تفشّي الوباء.

هناك مؤشرات على ارتفاع في حركة السفر، لكن التعافي يبدو بطيئاً ومعقداً، بسبب الانكماش الاقتصادي، وإجراءات الحجر المفروضة من قبل الحكومات.

وقال دو جونياك إن الدعم المستمر ضروري مشيرا الى أن الإعانة المالية الحكومية ستكون حاسمة مع خسارات شركات الطيران الطائلة للنقد.