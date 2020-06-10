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18 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب وإجمالى الإصابات يرتفع لـ 8455

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:23 ص
18 إصابة جديدة بكورونا فى المغرب وإجمالى الإصابات يرتفع لـ 8455 كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة المغربية فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر اليوم الأربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8455، واستقرار عدد حالات الوفاة عند 210 ، بينما تماثل للشفاء 7496، منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأمس، أعلنت السلطات المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يوليو المقبل ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا، فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 135 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8437 حالة في المغرب.

 

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 331134 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني.

وكشفت المعطيات الرسمية لوزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بمدينتي طنجة ومراكش، ليستقر عدد الوفيات في 210 حالات. بينما تم التأكد من 85 حالة شفاء إضافية تزيد العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 7493.

وتهيب وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.


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COVID19

علاج كورونا

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