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‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:00 ص
‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه معاشات - ارشيفية
‎كتب مدحت وهبة

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تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء، صرف معاشات يونيو وذلك لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الأيام الأربعة الأولي؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M " وصرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها و عددهم 1 مليون قائم بالصرف ايام(7 -8) من شهر يونيو ،و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم 9 يونيو.

وأنه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 أشهر على آخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.






 


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