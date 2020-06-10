اليوم السابع
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‎ارتفاع عدد المتعافين بدمياط من كورونا لـ460 حالة و43 وفاة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:38 م
‎ارتفاع عدد المتعافين بدمياط من كورونا لـ460 حالة و43 وفاة الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط عبده عبد البارى

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أكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن عدد الحالات المتعافية،  منذ بداية الأزمة وحتى مساء اليوم الأربعاء، 460 حالة، وبلغت عدد حالات الوفاة 43 حالة، وتم إجراء مسحات لـ2470 مواطنا منذ بدء جائحة كورونا.

وأضاف طلحة، لـ"اليوم السابع"، أن عدد الحالات التى رصدتها مديرية الصحة بدمياط 530 حالة، منهم 37 حالة من 7 محافظات، أبرزها 21 حالة من محافظة الدقهلية وحالات من القاهرة والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية.

وأكد طلحة أنه تم تسجيل 13 حالة من أبناء دمياط تم إصابتهم بالكورونا وعلاجهم بعدة محافظات منهم 10 حالات بعدة محافظات وحالات قادمين من خارج البلاد.

وأوضح طلحة أن مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر استقبلوا 600 حالة منذ بدء الجائحة وحتى الآن واليوم غادر 45 حالة بعد تعافيهم ويتواجد 35 حالة تتلفى علاجهم بمراكز العزل الصحى.

وأشار طلحة إلى أن عدد الوفيات بالمحافظة بلغ 43 حالة وفاة، موضحا أن أغلبهم كبار فى السن ويعانون من الأمراض المزمنة وتم عمل إحصائية أوضحت أن من سن 80 عاما فيما أكثر هناك 5 حالات وفاة ومن سن 70 عاما الى 80 عاما سجلت 8 حالات وفاة من سن 60 عاما الى 70 عاما سجلت 11 حالة وفاة ومن سن 50 عاما الى 60 عاما سجلت 13 حالة وفاة واقل من 50 عاما لم نسجل سوى 5 حالات وهو ما يشير الى ان معظم حالات الوفاة من 60 الى 91 عاما.

وأشاد وكيل الوزارة، بما تقوم به الأطقم الطبية بالمحافظة من جهود كبيرة سواء فى مستشفيات العزل أو فى الحجر الصحى ببلطيم، أو بتقديم الخدمات الطبية والشنطة العلاجية التى تحتوى على علاج ومطهرات وكمامات وغيرهم للمخالطين بقرى ومدن المحافظة.

واختتم طلحة حديثه قائلا أوصى المواطنين بعدم التخالط مع الأقرباء من المحافظات الأخرى فى ظل هذه الظروف حرصا على سلامتهم ووقايتهم من التقاط العدوى وأقول لهم أنا وفريقى نعمل 24 ساعة خوفا على حياتكم وأناشدكم البقاء فى منازلكم .

ووجه طلحة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط على توفير كل الإمكانيات والدعم الكبير الذى يتم تقديمه للقطاع الطبى لاداء مهام عمله .


محافظه دمياط

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كورونا

مديريه الصحة

محمود طلحه

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