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وكيل كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:50 م
وكيل كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق يعلن إصابته بفيروس كورونا الدكتور يونس وكيل كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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أعلن الدكتور يونس وكيل كلية التربية النوعية جامعة الزقازيق عن إصابته بفيروس كورونا عبر صفحته الرسمية على فيس بوك ، مطالبا  زملائه من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالكلية الدعاء له بالشفاء العاجل .

وكتب وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  على صفحته الرسمية بفيس بوك "استحلفكم بالله ان تسامحوني وتدعو لي بالشفاء العاجل أنا طلع عندى كورونا ".

تجدر الإشارة أن جامعة الزقازيق فقدت عددا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها  خلال ال48 الماضية بعد إصابتهم بفيروس كورونا حيث انتقل إلى رحمة الله الدكتور سالم خليل أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب البشري ، والذي وافته المنية  اليوم داخل مستشفى العزل بالجامعة  إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

كما انتقل إلى رحمة الله شهيد الواجب الوطنى  بهاء همام  فني الأشعة بالمستشفى الجامعي، والذي وافته المنية  اليوم داخل مستشفى العزل بالجامعة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة  في مثل هذه الحالات طبقاً البروتوكولات المتبعة.

وأكد الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة  أن الجامعة  تقدر كافة الجهود والتضحيات الغالية التي يقوم بها الطواقم الطبية من الأطباء وأفراد التمريض والصيادلة والفنيين خلال الفترة الراهنة والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أنه جار توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة داخل مستشفى العزل بالجامعة لجميع الحالات المصابة بالفيروس من العاملين بالجامعة، متمنياً لهم جميعاً الشفاء العاجل.

وكان الدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة قد أصيب بالفيروس اللعين ودخل فى عزل منزلى بمنزله لمدة سبعة ايام وعاد سالما الى عمله بعد شفائه من الاصابة .

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