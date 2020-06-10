وكيل "رياضة البرلمان": حلم بورسعيد يتحقق بإنشاء استاد عالمى ونشكر الرئيس

بورسعيد – السيد فلاح

أكد الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، ووكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن حلم أهالي بورسعيد يتحقق في إنشاء استاد عالمي بالموقع الحالي للإستاد القديم بنطاق حي المناخ، وبتصميم عالمى.

وأضاف وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، فى بيان له، أن ما أسفر عنه اجتماع اليوم بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لهو نتاج وثمرة جهود مكثفة خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحقيق حلم جماهير النادي المصري .

وأوضح نائب مستقبل وطن ببورسعيد، أن منطقة استاد النادي المصري ستتغير بما يليق بالمشروعات القومية التي تتم علي أرض بورسعيد، لتصبح إحدى المناطق السياحية الرياضية الفريدة علي مستوي المحافظات المصرية، لافتًا إلي أنه سيتم إنشاء الإستاد الجديد علي مساحة 38 ألف متر مربع.

وأشار "حسين"، إلى أن اللقاء الذي عُقِدَ بمقر وزارة الشباب والرياضة وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالدولة المصرية، أكد علي أن استاد النادي المصري الجديد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأهالى بورسعيد، موجهاً الشكر للقيادة السياسية علي ما قدمته وتقدمه من مشروعات بالمدينة الباسلة.