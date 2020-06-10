وقال عرقاب للتلفزيون الجزائري، اليوم الأربعاء "نحن على دراية بالترتيبات التي تقوم بها ليبيا للعودة لانتاج النفط و لن يؤثر استئنافها للانتاج على اتفاق اوبك (اتفاق اوبك + لخفض الإنتاج) حيث كانت هذه العودة متوقعة".. مضيفا "ستتم دراسة التفاصيل خلال الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق اوبك".

يذكر أن الاجتماعات الأخيرة لأوبك و أوبك+ قررت عقد الاجتماع المقبل لهذه اللجنة- التي ترأسها روسيا و السعودية وتعد الجزائر عضوا فيها في 18 يونيو الجاري.

وأعرب عرقاب عن سعادته لاستعادة الليبيين لانتاجهم النفطي، مشيرا إلى وجود تنسيق مع نظيره الليبي، مصطفى صنع الله، حول القضايا النفطية وعودة الإنتاج.

وقال إن "ليبيا عضو في منظمة أوبك و نحن نواصل المشاورات معها".

