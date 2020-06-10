اليوم السابع
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وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السويس الجديدة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:46 ص
وزير الإسكان يستعرض المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السويس الجديدة الدكتور عاصم الجزار - وزير الإسكان
كتب أحمد حسن

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عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لاستعراض المخطط الاستراتيجى العام لمدينة السويس الجديدة، وذلك بحضور المجموعة الاستشارية التى تقوم بإعداد المخطط، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأكد الوزير أن مدينة "السويس الجديدة" تمثل قطباً تنموياً متكاملاً، متعدد الأنشطة، وتعمل على جذب الاستثمارات المتنوعة، اللوجستية، والصناعية، ومراكز المال والأعمال، والخدمات الريادية متقدمة المستوى.

 

وأوضح وزير الإسكان أن موقع مدينة "السويس الجديدة"، والبالغ مساحته 58 ألف فدان، يمتاز بما يلى (الوقوع على محاور تنمية إقليمية هامة "السويس الغردقة - محور 30 يونيو" – القرب من مدينة السويس بطريق مباشر وبمسافة لا تزيد عن 15 دقيقة – تنوع الأنشطة الافتصادية القائمة "صناعة - سياحة - صيد - تجارة" – إقامة منطقة سكنية وخدمية بالمدينة لخدمة المناطق الصناعية القائمة – إمكانية الاستفادة من المرتفعات وفروق المناسيب في خلق نشاط سياحي في الظهير الخلفي)، موضحاً أن المدينة تقع بالقرب من ميناء الأدبية وميناء العين السخنة وميناء السويس، ويحدها شمالاً مدينة السويس على بعد 30 كم، ومدينة الإسماعيلية على بعد 150 كم، وجنوباً المنطقة الاقتصادية الخاصة والمنطقة الصناعية بالعين السخنة، وغرباً العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 100 كم تقريبا.

 

وأشار الوزير إلى أن الأهداف التنموية لمدينة "السويس الجديدة"، تتمثل فيما يلى، (إنشاء قاعدة اقتصادية متنوعة لمركز تنموي قائم علي الأنشطة الاقتصادية المتنوعة المقترحة بإقليم قناة السويس – استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمدينة السويس القائمة وتوفير فرص عمل متنوعة لشباب المحافظة – إنشاء قطب تنمية رئيسي يتكامل ويرتبط بمحاور تنموية تربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة وبالقطب الشمالي لإقليم قناة السويس ومدينة الجلالة – توفير مناطق سكنية من خلال توفير بيئة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الفئات المختلفة بمحافظة السويس، وتتبع التقنيات التكنولوجية الحديثة في التخطيط والتصميم).

 

وخلال الاجتماع، ناقش الدكتور عاصم الجزار، استخدامات الأراضى المُقترحة بالمدينة، وتوزيع الأنشطة المختلفة، والتى تتلاءم مع احتياجات إقليم قناة السويس، ومراحل تنمية المدينة، واتصالية الموقع بالمناطق المحيطة.

 

كما استعرضت المجموعة الاستشارية، نتائج ومؤشرات الدراسات القطاعية لمدينة السويس الجديدة والنطاق الأشمل، والرؤية الاستراتيجية والاقتصادية للمدينة، والتحليلات والقرارات الأساسية للموقع العام للمدينة، والبدائل المقترحة للمخطط الاستراتيجي للمدينة، والفكرة التصميمية المقترحة للواجهة البحرية.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، فى نهاية الاجتماع، أنه سيتم قريبا البدء فى تنفيذ المشروعات التنموية المحددة بالمخطط، مؤكدا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوجيهه بسرعة البدء فى المدينة، التى تعد رافدا تنمويا مهما يعود بالنفع على مواطنى محافظة السويس، وإقليم القناة بوجه عام.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه السويس

المخطط الاستراتيجي العام

عاصم الجزار

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