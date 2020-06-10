اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة كويتية: القطاع الخاص يضم 72 ألف مواطن مقابل مليون و 660 ألف وافد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:34 م
وزيرة كويتية: القطاع الخاص يضم 72 ألف مواطن مقابل مليون و 660 ألف وافد وزيرة الشئون الاجتماعية الكويتية مريم العقيل
الكويت (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، عن أن عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص، يصل الى نحو 72 ألف مواطن، مقابل نحو 660ر1 مليون عامل غير كويتي.

جاء ذلك في كلمة العقيل، خلال لقاء أقيم اليوم الأربعاء بمجلس الأمة الكويتي، تحت رعاية وحضور رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، والعاملين في القطاع الخاص، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضافت العقيل أن جائحة (كورونا) تركت آثارا اقتصادية على جميع دول العالم، ومن بينها الكويت، موضحة أن أصحاب المشروعات والعاملين في القطاع الخاص، كانوا الأكثر تضررا، مقارنة بالعاملين في القطاع العام، مما استوجب على الدولة التحرك لحمايتهم.
وأشارت إلى أن قانون معالجة تداعيات آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وقرار مجلس الوزراء الكويتي بزيادة دعم العمالة، يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية.

وتابعت العقيل أن قانون معالجة آثار كورونا الاقتصادية، سيكون قانونا مؤقتا، لحين العمل بروية على تعديل القانون (رقم 6 لسنة 2010)، الذي 
يتحدث عن العمالة، ولا يوفر الحماية القانونية لأصحاب العمل، لافتة الى أن القانون الجديد، راعى حقوق أصحاب العمل والخسائر المالية التي تعرضوا، وأعطى لطرفي العقد، حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بنسبة 50% كحد أقصى.
 

 


الكويت

العماله الوافده

مجلس الامه الكويتى

الوافدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير النفط الكويتى: إيقاف تعيين العمالة الوافدة فى مؤسسة البترول وشركاتها

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:31 م

إصابات كورونا فى الكويت تقترب من حاجز الـ 40 ألفا بعد تسجيل 683 حالة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:55 م

الكويت: شفاء 1126 مصابا بكورونا ليرفع إجمالى حالات التعافى إلى 23 ألفا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:32 ص

الكويت: 4 وفيات و630 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 33140

الثلاثاء، 09 يونيو 2020 12:37 م

الكويت تمنح إقامة مؤقتة لمدة 3 شهور للعمالة الوافدة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:17 م

الكويت تستعرض خطتى ترحيل العمالة المخالفة وإجلاء العمالة الوافدة

الثلاثاء، 19 مايو 2020 07:23 م

وزيرة كويتية: نعمل على تجهيز محاجر صحية ومراكز إيواء للعمالة الوافدة

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 09:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة