وزيرة التضامن: مجمع خدمات اجتماعية فى حى الأسمرات بتكلفة 76 مليون جنيه

كتب مدحت وهبة

زارت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الأربعاء حى الأسمرات وتفقدت أعمال الإنشاء بمركز خدمات الأسرة والطفولة بمنطقة الأسمرات ومن المقرر الانتهاء أعمال الإنشاء 30 يونيو الجارى، ليقدم عدداً من الخدمات المتنوعة التى تقدمها الوزارة لسكان حى الأسمرات، بتكلفة 76 مليون جنيه.



وقالت القباج إن العمل يتم على قدم وساق للانتهاء من أعمال الإنشاء هذا الشهر؛ حيث كان من المفترض الانتهاء قبل هذه المدة لولا تداعيات مواجهة فيروس كورونا لافتا إلى أن المبنى يقام على مساحة 5000 متر، ويتكون المركز من 3 طوابق ويحتوي على معارض للأسر المنتجة وخدماتها ومركز تنمية مهارات الطفل العامل ومركز الاستشارات الأسرية ومركزا لخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ومركزاً للمرأة المعنفة و3 دور مناسبات ومركزاً للتدريب.



وتفقدت القباج خلال جولتها إحدى حضانات التى أنشأتها وزارة التضامن بالتعاون مع جمعية خير وبركة ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة واستمعت الوزيرة لشرح حول الخدمات التى تقدمها الحضانات لسكان الأسمرات ووجهت بزيادة أعداد الحضانات بحى الأسمرات لسد العجز.



وانتقلت بعد ذلك إحدى الوحدات التي قامت الوزارة بتأثيثها ضمن مشروع ضمن مشروع تأثيث وحدات المدن الجديدة لنقل سكان المناطق الخطرة؛ حيث جهزت الوزارة خلال الفترة الماضية 7300 وحدة بتكلفة وصلت إلى 250 مليون جنيه، وهى إجمالى عدد الوحدات بمشروع "الأسمرات 3".

وقالت القباج إن حى الأسمرات يعد تجربة نجاح للدولة المصرية فى تحقيق كافة أهداف التنمية وتوفير الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجا وينال اهتمام كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وينعكس ذلك فى حرص كافة الوزارات على تقديم أفضل خدماتها لسكان حى الأسمرات، لذلك حرصت وزارة التضامن الاجتماعى أن تنشئ مجمع خدمات يمكنمن خلاله تقديم كافة الخدمات وإقامة الأنشطة التنموية وأنشطة قطاعات الرعاية والحماية الاجتماعية وسيتم تجهيز وتأثيث المركز على أعلى مستوى يسمح بتنفيذالأنشطة وتقديم الخدمات لأهالى الأسمرات.



وأضافت القباج أن وزارةالتضامن الاجتماعي انتهت من فرش المرحلة التالتة من حى الأسمرات بحوالى 7300 وحدة سكنية إلى جانب ما تقوم به من فرش وتأثيث لوحدات المشروعات الأخرى التى يستفيد منها سكان المناطق الخطرة، وتحرص على تدبير التمويلات اللازمة لتوفير أجود أنواع الآثاث، كما إن تمويل إنشاء 8 حضانات بحى الأسمرات يعكس اهتمام الوزارة بتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأطفال الأسمرات، ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بدراسة إنشاء مجمع إدارى داخل الأسمرات يضم فرع لبنك ناصر الاجتماعى ووحدة اجتماعية ومكاتب لهيئة التأمين الاجتماعى، لتسهيل تقديم الخدمات لأبناء حى الأسمرات.



رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال جولتها عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي على رأسهم محمد عثمان رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، ومحمد السيد مدير مديرية القاهرة، ومحمد موسى معاون الوزيرة لخدمة للمواطنين ورئيس القطاع التكافلي ببنك ناصر الاجتماعي والمهندس حسن الغندور رئيس حي الأسمرات.



جولة وزيرة التضامن (1)



جولة وزيرة التضامن (2)



جولة وزيرة التضامن (3)



جولة وزيرة التضامن (4)



جولة وزيرة التضامن (5)



جولة وزيرة التضامن (6)



جولة وزيرة التضامن (7)



جولة وزيرة التضامن (8)







