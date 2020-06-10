اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة التضامن توجه بصرف إعانة شهرية لمواطن بعد انتشار صوره على السوشيال ميديا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:04 م
وزيرة التضامن توجه بصرف إعانة شهرية لمواطن بعد انتشار صوره على السوشيال ميديا لقاء وزيرة التضامن بالمواطن أحمد خليل
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبلت نيڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي المواطن أحمد جميل خليل إبراهيم الذي انتشرت صورته برفقة ابنته چومانا على وسائل التواصل الاجتماعي، في استجابة إنسانية لحالته بعد أن شهد تعاطف كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.


ووجهت الوزيرة بصرف إعانة شهرية من المؤسسة العامة للتكافل ودراسة تمويل مشروع من بنك ناصر إلى جانب توفير فرصة عمل حتى إنهاء إجراءات تأسيس المشروع ،كما وجهت الوزيرة برفع كفاءة منزله أو توفير منزل بديل .

واشترطت وزيرة التضامن الاجتماعي على المواطن أحمد خليل عدم ممارسة التسول أو تعريض ابنته للخطر من جديد ليتمكن من الحصول على هذه المساعدات.


يشار إلى أن المواطن أحمد خليل قد انتشرت صوره خلال اليومين الماضيين على وسائل التواصل الاجتماعي ، وحاول فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي الوصول إليه لعمل التدخلات المناسبة إلى أن تم العثور عليه بالتعاون مع وزارة الداخلية .
 

 

 


وزيرة التضامن

نيفين القباج

بنك ناصر

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة