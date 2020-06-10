وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا: يجب وقف العمليات العسكرية فى ليبيا

في أعقاب الالتزامات البناءة بوقف القتال واستئناف الحوار والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، التي اتخذت في القاهرة في 6 يونيو، أصدر الاتحاد الأوروبى، ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا، بيانًا مساء اليوم، دعا فيه جميع الأطراف الليبية والدولية على وقف جميع العمليات العسكرية بشكل فعال وفوري والانخراط بشكل بناء في مفاوضات 5 + 5، على أساس مشروع اتفاقية 23 فبراير.

ولفت البيان إلى ضرورة أن تقود هذه الجهود جميع الأطراف إلى الاتفاق بسرعة، لوقف إطلاق النار في إطار 5 + 5 ، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمعدات العسكرية الموردة في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة من جميع مناطق ليبيا، والانخراط بشكل بناء في جميع فروع الحوار الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل تمهيد الطريق لاتفاق سياسي شامل وفق المعايير المتفق عليها في برلين.