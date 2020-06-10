اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزارة قطاع الأعمال وهيئة الاستثمار توقعان بروتوكول كتالوج المنتجات المصرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:22 م
وزارة قطاع الأعمال وهيئة الاستثمار توقعان بروتوكول كتالوج المنتجات المصرية وزير قطاع الأعمال العام ورئيس هيئة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار  محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بروتوكول تعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها.

وأكد الجانبان على أهمية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز التجارة الخارجية لمصر والترويج للمنتجات المصرية وزيادة صادراتها.

وأوضح  الوزير بحسب بيان اليوم ، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تفعيل الكتالوج الإلكترونى الذي قامت الوزارة بتصميمه باستخدام الوسائل التكنولوجية المتطورة لمواكبة التطور في مجال الترويج والتجارة الخارجية، ليضم كافة مدخلات ومخرجات الشركات والمصانع المصرية خاصة الصغيرة منها، وذلك إدراكا لأهمية خدمات التسويق والترويج والدعم اللوجستي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية في مختلف الدول.

وأضاف "توفيق" أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في سبيل تجميع بيانات الشركات والمصانع المصرية وكذلك مدخلات إنتاجها المطلوب توافرها من الأسواق المصرية لإدراجها ضمن الكتالوج الإلكتروني المشار إليه، حيث سيتم تنظيم عملية التسجيل بالتعاون مع شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للوزارة تمهيدا لترويج منتجات الشركات وتوفير مدخلات إنتاجها، مع تحديث هذه البيانات بشكل دوري.

من جانبه، أوضح  المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن الهيئة ستقوم بتعريف الشركات المسجلة لديها بأهمية تسجيل بيانات شركاتهم ومنتجاتها ومدخلاتها ضمن الكتالوج الإلكترونى الذي قامت بتطويره وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك انطلاقا من أن الهيئة منوط بها تنظيم الاستثمار في البلاد وتشجيعه وتنميته، والترويج له على النحو الذي يساهم في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأعلن "عبد الوهاب" تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة تضم في عضويتها ممثلين من كلا الطرفين تتولى متابعة تفعيل وتنفيذ البروتوكول وتذليل أي عقبات تحول دون تحقيق أهدافه وتقديم أي مقترحات من شأنها الترويج للمنتجات المصرية، على أن تعقد أولى اجتماعاتها يوم الأحد المقبل.

يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام قد وقعت الشهر الماضي أيضا بروتوكولين للتعاون مع كلا من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الكتالوج الإلكتروني، وذلك لتعريف أعضاء الاتحادين بالخدمات المقدمة من خلاله وتسجيل منتجاتهم ومدخلاتها.

 


هيئة الاستثمار

قطاع الاعمال العام

المنتجات المصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق المرحلة الثالثة من التحول الرقمي لشركات وزارة قطاع الأعمال العام

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:05 م

"قطاع الأعمال".. 6 سنوات من الاهتمام والرعاية بعد عقود من الإهمال والتقصير

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:49 ص

الحاجة أم الاختراع.. شركات قطاع أعمال عام تحول نشاطها لتصنيع وسائل الوقاية من فيروس كورونا بدلا من استيرادها لحماية العاملين ومساعدة الشركات الشقيقة والمواطنين.. وقطاع الأدوية يضاعف طاقته لتلبية احتياجات السوق

الأحد، 07 يونيو 2020 09:00 م

كيف تتعامل الشركات القابضة مع توابعها الخاسرة بقطاع الأعمال العام؟.. عماد الدين مصطفى: نقرضها لدفع رواتب العمال والتشغيل.. ميرفت حطبة: نساعدها لتجاوز الأزمات.. أحمد مصطفى: "المالية" توفر رواتب شركات الغزل سنويا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة