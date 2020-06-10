وزارة التعليم الإسرائيلية تعلن غلق 139 مدرسة جراء انتشار فيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية اليوم الأربعاء اكتشاف عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف الطلاب والمعلمين، وفرض الحجر الصحي على ألفين آخرين. وذكرت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية أن معطيات الوزارة تشير إلى أن عدد المرضى الإجمالي في جهاز التعليم يرتفع بذلك الى 428 فيما يخضع 24 ألفا للحجر الصحي، وتم إغلاق 139 مؤسسة تعليمية حتى الآن.

على جانب آخر، كشفت بيانات شبه رسمية نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أنه على الرغم من عودة 300 ألف إسرائيلي إلى أعمالهم خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التي فرضتها، نتيجة انتشار فيروس كورونا إلا أن هناك 900 ألف عاطل ما زالوا ضمن البطالة.

وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد يشمل عاطلين ومجبورين على إجازات قسرية، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا بتعطل أكثر من مليون و200 ألف عامل في إسرائيل.

وبدأ إخراج العمال في إجازات في شهر مارس الماضي، ولكن منذ أواسط الشهر الماضي بدأ عمال بالعودة إلى أماكن عملهم، إثر تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التي فرضتها لمنع انتشار الفيروس، ولكن العديد من المرافق الاقتصادية في إسرائيل، ما زالت معطلة، وخاصة الفنادق.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل نحو 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى 18180 إصابة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 17925 حالة.