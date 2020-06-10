اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزارة التعليم الإسرائيلية تعلن غلق 139 مدرسة جراء انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:04 م
وزارة التعليم الإسرائيلية تعلن غلق 139 مدرسة جراء انتشار فيروس كورونا نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية اليوم الأربعاء اكتشاف عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا في صفوف الطلاب والمعلمين، وفرض الحجر الصحي على ألفين آخرين. وذكرت هيئة البث والإذاعة الإسرائيلية أن معطيات الوزارة  تشير إلى أن عدد المرضى الإجمالي في جهاز التعليم يرتفع بذلك الى 428 فيما يخضع 24 ألفا للحجر الصحي، وتم إغلاق 139 مؤسسة تعليمية حتى الآن.
 
على جانب آخر، كشفت بيانات شبه رسمية نشرتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية النقاب عن أنه على الرغم من عودة 300 ألف إسرائيلي إلى أعمالهم خلال الأسابيع الأخيرة، بعد تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التي فرضتها، نتيجة انتشار فيروس كورونا إلا أن هناك 900 ألف عاطل  ما زالوا ضمن البطالة.
 
وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد يشمل عاطلين ومجبورين على إجازات قسرية، حيث تسببت أزمة فيروس كورونا بتعطل أكثر من مليون و200 ألف عامل في إسرائيل.
 
وبدأ إخراج العمال في إجازات في شهر مارس الماضي، ولكن منذ أواسط الشهر الماضي بدأ عمال بالعودة إلى أماكن عملهم، إثر تخفيف الحكومة الإسرائيلية القيود التي فرضتها لمنع انتشار الفيروس، ولكن العديد من المرافق الاقتصادية في إسرائيل، ما زالت معطلة، وخاصة الفنادق.
 
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل نحو 100 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع الإجمالي إلى 18180 إصابة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.
 
وأمس، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أنها سجلت 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 17925 حالة.

إسرائيل

وزارة التعليم

مدرسة

تل ابيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة