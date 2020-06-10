اليوم السابع
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نيابة طلخا تقرر وضع طالب متهم بإغتصاب طفلة 3 سنوات بدار رعاية لمدة أسبوع

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:45 م
نيابة طلخا تقرر وضع طالب متهم بإغتصاب طفلة 3 سنوات بدار رعاية لمدة أسبوع اغتصاب طفلة - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أمر المستشار حسن شطا وكيل نيابة طلخا، برئاسة المستشار محمد هدايات، رئيس النيابة ، وإشراف المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية ، بايداع الطالب المتهم بإغتصاب طفلة 3 سنوات لمدة أسبوع بأحد دور الرعاية ، وعرضه عقب ذلك على المحكمة .

وكانت النيابة قد قررت ، عرض الطفلة " ج " على الطب الشرعي، وبيان ما بها من إصابات، وتوضيح إذ كانت تعرضت لاعتداء جنسى من عدمه وتحديد المدة الزمنية للاصابات ، وذلك بعد تقديم أسرتها بلاغ ضد طالب بالصف الثالث الإعدادى بالتعدى عليها جنسيا .

و تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة طلخا، من ( س ا) يتهم خلاله " حسن س. ح " ، 16 سنة طالب بالشهادة الإعدادية، بالتعدى الجنسى واغتصاب نجلته " ج " 3 سنوات ونصف، داخل أحدى الشقق السكنية بمنزل المتهم .

وتبين إصابة الطفلة بنزيف نتيجة التعدى الجنسى عليها، وتم احالتها إلى المستشفى لعمل تقرير بالحالة 

على الفور توجه رئيس مباحث المركز والفريق المعاون، الى مكان البلاغ، وتبين هروب الطالب، وتم اعداد كمين له، وضبطه، وبمواجهته إعترف بقيامه بارتكاب الواقعة، بعد أن استدرج الطفله إلى أحد الشقق الخالية فى منزله، وقام بالتعدى عليها، مما تسبب فى إصابتها .

 

وتم تحرير المحضر رقم 26/20 جنايات طلخا لسنة 2020 وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

 

 

 


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