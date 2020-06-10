اليوم السابع
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نيابة السلام تقرر حبس 3 متهمين بترويج مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:32 م
نيابة السلام تقرر حبس 3 متهمين بترويج مواد مخدرة 4 أيام على ذمة التحقيق حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، بحبس 3 متهمين بترويج المواد المخدرة بمدينة السلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت التحريات الأولية أن المتهمين هم "أ .م"، سائق، و"ع .ع"، و"إ. ن "، عاطلين.

بدأت الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام، من ضبط 3 متهمين وعثر بحوزتهم على كمية من المواد المخدرة، وبسؤالهم أقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد الاتجار والكسب الغير مشروع منها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.


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