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ننشر جدول الثانوية العامة بمدارس المتفوقين بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:27 م
ننشر جدول الثانوية العامة بمدارس المتفوقين بعد خروج المواد غير المضافة للمجموع جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم منذ قليل جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) للعام الدراسي 2019-2020 بعد حذف المواد التي لا تضاف إلى المجموع التي سيتم آدائها من المنزل.

وعقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والجهات المعنية بتعقيم وتركيب بوابات التعقيم وموردي أدوات التعقيم لجميع مقرات الامتحان (لجان سير الامتحان/ مقرات لجان النظام والمراقبة / مقرات لجان الإدارة/ مقرات تقدير الدرجات)، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بالإعداد الجيد لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020.

 
 
 
وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن اهتمام الوزارة بآليات التعقيم لا يقتصر على الطلاب فقط بل تشمل أيضًا جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات / العاملين بلجان الادارة ولجان النظام والمراقبة) لأن المنظومة لا يمكن تجزئتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى.
 
 
 
وأوضح أن الاستعدادات تمثلت في توفير بوابة تعقيم ( تستخدم مواد مطهرة لا تؤثر على الصحة العامة) وأجهزة كشف حراري وأجهزة لتغطية الأحذية لكل لجنة بالإضافة إلى الكميات المناسبة من الكمامات وأكياس التطهير الفردى وواقى الوجه الشفاف (للملاحظين و المقدرين فقط) والقفازات بالإضافة إلى كرتونة تحتوى على زجاجات مطهر إضافية فى كل دور من أدوار اللجنة.
 
 
 
وأشار إلى أن إجابة الطالب بالمنزل على المواد التى لا تضاف للمجموع  ليس اختبار ولكن تقييم لما تم تحصيله وتساعد الطالب على تقييم نفسه وعدم تسليم الكراسة فى الموعد المحدد لتسليمها أو فقدها يعتبر الطالب راسبًا فى المادة وله الحق فى دخول الدور الثانى بنفس قواعد الدور الثانى كما سيتم منح الطالب إفادة بتسليم الكراسة.
 
 
 
وناشد الطلاب بضرورة التعاون التام مع المسئولين باللجنة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية وكذلك الحفاظ على الكراسات الامتحانية التى يتسلمها الطالب للمواد التى لا تضاف للمجموع والإجابة عليها بالمنزل بنفسه حتى يكون نفس خطه فى باقى المواد.
جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين
جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين

 

 

 


جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين

امتحانات المتفوقين

الثانوية العامة

التعليم

التربية والتعليم

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