نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

أكدت النقابة العامة للمحامين أنه تم استخراج 1137 خطاب علاج للأعضاء، بينها 83 خطاب خاص بالتحاليل والأشعة، و1054 خطاب علاج متنوع، مضيفة أنها تلقت 12 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية، والتى حوت 8 إصابات بفيروس كورونا، و4 حالات مشتبه فى إصابتهم.

وأضافت النقابة أنه نظراً لصعوبة إيجاد أسرة بمستشفيات العزل خاصة بمحافظتى القاهرة والجيزة فإن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على استشارة طبيب النقابة طبقاً لبوتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلى، لحين توفير أسرة فى ظل أيام صعبة تشهدها الدولة والمجتمع الأقليمى والدولى فى مواجهة انتشار المرض.

وأشارت إلى أن الحالات كالآتى:

الحالة الأولى : والدة محام تم حجزها بمستشفى عزل ويرغب فى خروجها وعزلها فى المنزل حتى لا تكون وحدها فى العزل.

الحالة الثانية : زميلة سبق حجزها بمستشفى صدر العباسية هى وأولادها وقد تماثلوا جميعاً للشفاء وخرجوا من العزل وترغب فى دخولها مرة أخرى لظهور بعض الأعراض عليها وبسؤلها عن مخالطين أجابت لا يوجود وأثناء الحديث أخبرتنا بأن زوجها يعمل فى أحد معامل التحاليل.

تم التواصل مع الجهات المعنية وأخبرتنا بأنها تعافت هى وأسرتها ولا يمكن الجزم بعودة الإصابة إلا بعد عمل الأشعة والتحاليل.

الحالة الثالثة: زميل يرغب فى نقله إلى مستشفى عزل.

تم التواصل مع الجهات المعنية وتوجيهه للذهاب إلى مستشفى المعلمين لتوقيع الكشف الطبى واتخاذ اللازم، ورفض الذهاب إلا بشرط أن تقوم النقابة ذاتها بنقله.

رابعاً : زوجة زميل ومصابة بحساسية فى الصدر ويرغب فى توفير علاج

بالرجوع للطبيب الخاص بالنقابة اشترط ضرورة رجوعها إلى طبيبها المعالج لبيان الاحتياج المناسب لحالتها من الأدوية.

من الحالة الرابعة إلى الثامنة: زملاء تماثلوا للشفاء وتم نصحهم بناء على استشارة طبيب النقابة بالاستمرار فى العزل وتناول العلاج لمدة أسبوع.