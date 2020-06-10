نقابة الأطباء تنعى الدكتور رأفت القاضى استشارى الجراحة بأسوان بعد وفاته بكورونا

كتبت آية دعبس

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور رأفت محمد القاضي استشاري الجراحة بأسوان، والذي توفي بمستشفي الصداقة للعزل باسوان بعد إصابته بفيروس كوڤيد19، قائلة: نسأل الله ان يرحمه برحمته الواسعة ويُسكنه مع الأبرار والشهداء ، ونقدم خالص تعازينا لأسرته الكريمة و لكل أصدقائه ومحبيه.

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 58 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور جورج عطية حبيب استشارى أطفال القاهرة، والدكتور رأفت القاضى استشارى الجراحة العامة أسوان، والدكتور سالم خليل أستاذ المسالك طب الزقازيق، داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته. .

خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، حتى وصل عدد الشهداء من الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين شهيدًا حتى الآن، وعلي الرغم من ذلك ما زالت الفرق الطبية تقوم بواجبها في تصدر الصفوف دفاعًا عن سلامة المواطنين من أخطار إنتشار الوباء .

وأكدت ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل إحتمالات إنتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية، وإتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الإستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول اكثر من مرافق واحد مع المريض.