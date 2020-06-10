اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:00 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تنعى الدكتور رأفت القاضى استشارى الجراحة بأسوان بعد وفاته بكورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:48 ص
نقابة الأطباء تنعى الدكتور رأفت القاضى استشارى الجراحة بأسوان بعد وفاته بكورونا الشهيد الدكتور رأفت محمد القاضي استشاري الجراحة بأسوان
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور رأفت محمد القاضي استشاري الجراحة بأسوان، والذي توفي بمستشفي الصداقة للعزل باسوان بعد إصابته بفيروس كوڤيد19، قائلة: نسأل الله ان يرحمه برحمته الواسعة ويُسكنه مع الأبرار والشهداء ، ونقدم خالص تعازينا لأسرته الكريمة و لكل أصدقائه ومحبيه.
 
قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إن عدد شهداء الأطباء نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ حتى الآن 58 طبيبا، وذلك بعد إعلان وفاة كل من: الدكتور جورج عطية حبيب استشارى أطفال القاهرة، والدكتور رأفت القاضى استشارى الجراحة العامة أسوان، والدكتور سالم خليل أستاذ المسالك طب الزقازيق،  داعيا الله أن يغفر لهم وأن يدخلهم فسيح جناته. .
 
خاطبت النقابة العامة للأطباء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ودكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاتخاذ أقصى إجراءات الحماية وأعلى معايير مكافحة العدوى في المستشفيات وذلك بعد ازدياد حالات الإصابة والوفاة بين الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية، حتى وصل عدد الشهداء من الأطباء البشريين إلى أكثر من خمسين شهيدًا حتى الآن، وعلي الرغم من ذلك ما زالت الفرق الطبية تقوم بواجبها في تصدر الصفوف دفاعًا عن سلامة المواطنين من أخطار إنتشار الوباء .
 
وأكدت ضرورة عمل مسارات مختلفة للفصل بين المرضى المشتبه بإصابتهم بكورونا عن المرضى المترددين للعلاج من أمراض أخرى أو لصرف علاج نفقة الدولة، أما إذا كان تصميم المستشفى لا يسمح بذلك فيمكن نقلهم لمكان آخر، لتقليل إحتمالات إنتقال العدوى بين المواطنين والفرق الطبية، وإتخاذ إجراءات تقليل تزاحم المرضى في أقسام الإستقبال، وذلك عن طريق تعدد غرف استقبال المرضى وعدم السماح بدخول اكثر من مرافق واحد مع المريض.
 
 

نقابة الاطباء

وفيات الاطباء بكورونا

شهداء الاطباء بكورونا

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة