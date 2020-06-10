اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

نصائح لمنع تهيج الجلد بسبب قناع الوجه خلال فصل الصيف

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:00 ص
نصائح لمنع تهيج الجلد بسبب قناع الوجه خلال فصل الصيف نصائح لتجنب جفاف البشرة أثناء ارتداء أقنعة الوجه
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خلال الوقت الحالى الذى يستلزم ارتداء أقنعة الوجه الذى أصبح جزءًا مهمًا من أسلوب حياتنا،  أصبحت الحياة شبه مستحيلة بدون أقنعة، والتى تستوجب ارتداء  قناع سواء كنت ستخرج لمدة دقائق أو ساعات، وذلك لتجنب التقاط عدوى فيروس كورونا.
 
 ولكن كوننا فى فصل الصيف فقد يسبب ارتداء القناع على الوجه العديد من المشاكل مثل تهيج الجلد والطفح الجلدي والاحمرار ، وما إلى ذلك، وذلك لأن  الحرارة والرطوبة تجعل الأمور أسوأ.
 
ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هناك عدد من النصائح المنزلية التى يمكنها منع تهيج البشرة أثناء ارتداء أقنعة الوجه:
 

التطهير والتقشير للبشرة

إذا كنت تعتقد أن الأقنعة تمنع بشرتك من الأوساخ والتلوث ، فلا تنس أن وجهك يتعرق عند ارتداء قناع، وبمجرد عودتك إلى المنزل ، قم بتنظيف بشرتك بشكل صحيح وتقشيرها كل  2-3 أيام،  سوف يساعد الجلد على إزالة المسام المسدودة مما قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب والبثور مما يؤدي إلى تهيج الجلد.
 
بعد تنظيف الوجه ، قم بوضع مرطب حيث سيعل على ترطيب البشرة الجافة لمنع التهيج، اختر مرطبًا خفيفًا غير زيتيًا لأنه سيرطب البشرة دون انسداد المسام.
 

وضع واقي الشمس قبل الخروج

الواقي الشمسي ليس فقط للحماية من الشمس ولكن أيضًا لمحاربة الجفاف الذي يأتي مع درجات الحرارة الساخنة، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء تهيج الوجه هو التعرض للأشعة فوق البنفسجية، استمر في إعادة تطبيقه كل  4-5 ساعات لحماية أفضل.

تجنب ارتداء الأقنعة الضيقة

السبب الرئيسي لحدوث تهيج الجلد مع أقنعة الوجه اختيار الأنواع  الضيق، فعلى الرغم أنه  يجب أن يغطي قناع الوجه أنفك وفمك ولكن يجب أن يكون فضفاضًا قليلاً لمساعدة الجلد على التنفس. 
لذا لا يجب ألا تكون الأقنعة  ضيقة جدًا لأنها ستمسك الدم في المنطقة التي تؤثر على الدورة الدموية، مما قد  يسبب الالتهاب والاحمرار والحكة. 
 

تجنبي وضع المكياج

سيعمل وضع الماكياج على الوجه مع ارتداء الأقنعة على انسداد مسام البشرة والتعرق مما قد يسبب حكة وتهيج على الجلد، فمع وضع العديد من منتجات المكياج على البشرة فأنها لا تحصل على الهواء المطلوب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى التهابات الجلد.

ضع مرطباً أو الفازلين

إذا كان لديك علامات على البشرة بعد ارتداء قناع الوجه ، فقم بمعالجتها ببعض الفازلين، فيمكن أن تتسبب الأربطة الضيقة أيضًا في حدوث جروح وطفح جلدي يمكن تهدئته باستخدام الفازلين. 
 

أقنعة الوجه

ترطيب البشرة

تهيج الجلد

جفاف البشرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تصل للسجن 10 سنوات.. عقوبة من يعتدى على آخر ويتسبب فى إصابته بعاهة مستديمة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة