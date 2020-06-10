نجاح أول ولادة قيصرية لمصابة بكورونا في مستشفى هيئة قناة السويس.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت الدكتورة سحر كامل، مدير مستشفى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بمنطقة نمرة 6، إن الفريق الطبى بالمستشفى، نجح فى إجراء جراحة أول "ولادة قيصرية" لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل العزل الصحى في المستشفى.

أضافت مدير مستشفى هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن الأم المصابة بكورونا، تبلغ من العمر 20 عامًا، كانت قد دخلت العزل الصحى بالمستشفى منذ 5 أيام، وهى حامل فى الشهر التاسع، وعندما شعرت الأمريضة بأعراض وآلم الولادة، تم إجراء عملية ولادة قيصرية لها، وتم إخلاء غرفة العمليات لها، ونجح الفريق الطبى فى إجراء الولادة، وخرجت مولودتها بسلام، وهى غير مصابة بكورونا، وتم نقل المولودة إلى منزل الأسرة، واستمكال حجز الأم المصابة بكورونا فى غرفة العزل بالمستشفى.

وأكدت الدكتورة سحر كامل، أنه تم تأمين الفريق بالكامل بكل وسائل الوقاية من بدل عزل ووقيات وجه وماسكات وقفازات، لإجراء العملية، مشيرًا إلى أن الفريق الطبى شمل، الدكتور أحمد عادل،،والدكتور محمود على، أخصائيى النساء والتوليد، والدكتور محمد إبراهيم، أخصائى التخدير، والدكتور محمد مغربى أخصائى الأطفال، ومن التمريض حسن عويضة وأسماء سعيد وأحمد زين، وتحت إشرفها والدكتور محمد العربى، رئيس قسم النساء والتوليد والدكتور عبدالبديع فيصل، مدير العمليات.