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نانسى بيلوسى تدعو إلى إزالة تماثيل ترمز لعصر العبودية من الكابيتول

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:54 م
نانسى بيلوسى تدعو إلى إزالة تماثيل ترمز لعصر العبودية من الكابيتول نانسى بيلوسى
كتب محمد جمال

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دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى اليوم إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول بعد مقتل فلويد، بحسب فرانس برس.

يذكرأن، أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك الوقت ليس لترويج  شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، وحان العمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش، موضحة أن مجلس الشيوخ لابد من اتخاذ إجراءات فورية بتمرير قانون العدالة والشرطة.

وقالت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر:"ليس هذا وقت الشعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، حان الوقت للعمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش الأمريكية، ويجب على مجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات فورية".


بيلوسى

أمريكا

النواب الأمريكى

أخبار أمريكا

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