اليوم السابع
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نادى الشهر العقارى ينعى وكيل وزارة الشرقية السابق

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:34 م
نادى الشهر العقارى ينعى وكيل وزارة الشرقية السابق عاطف عبدالمحسن وكيل الوزارة بالشرقية السابق
الشرقية - إيمان مهنى

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نعى نادى أعضاء الشهر العقارى، برئاسة الدكتور ضيف النجار، عاطف عبد المحسن وكيل الوزارة بالشرقية السابق، الذى توفى اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وأوضح النجار لـ"اليوم السابع"، أن الفقيد عاطف عبد المحسن من مركز الإبراهيمية، كان خضع للعلاج بأحد مستشفيات العزل بالمحافظة، إلا أنه توفى متأثر إصابته اليوم الأربعاء.

وأشار إلى أن هذه الوفاة الأولى بمحافظة الشرقية، لكنها الوفاة الرابعة على أعضاء النادى الذى يضم عموم العاملين بالمصلحة بالمحافظات، حيث سبق وتوفيت التوامأن "مى ومها عمار" والزميل محمد عبد الحميد من مكتب توثيق الأهرام والمعادى، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد خصصت 25 مستشفى عام ومركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصاباتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحى، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزى، مستشفى ههيا المركزى، مستشفى أبو كبير المركزى، مستشفى منيا القمح المركزى،  مستشفى ديرب نجم المركزى، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزى، مستشفى الصالحية المركزى،  مستشفى مشتول السوق المركزى، مستشفى القرين المركزى،  مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزى، مستشفى الزوامل المركزى، مستشفى تل راك المركزى،  ومستشفى الصوفية المركزي.


الشرقية

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