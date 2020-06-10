اليوم السابع
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نائب مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابى للحماية من السيول

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:30 ص
نائب مدينة الطود يكشف تفاصيل إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابى للحماية من السيول تفاصيل إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من السيول بالطود
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس مركز ومدينة الطود، أنه يجرى متابعة العمل فى المشروعات الهامة لخدمة المجتمع وقرى ونجوع المدينة، إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من أخطار السيول بقرية العديسات قبلي، وذلك ضمن المرحلة الرابعة لمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات.

وأضاف الدكتور محمد محمود رزق لـ"اليوم السابع"، أنه يتابع أولاً بأول برفقة هشام على أبا يزيد رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، عملية إنشاء بحيرات صناعية وحاجز ترابي للحماية من أخطار السيول بقرية العديسات قبلي ضمن المرحلة الرابعة لمحافظة الأقصر بالتنسيق مع الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بإسنا، موضحاً أن الهدف من إنشاء البحيرات الصناعية والسدود والحواجز الترابية للحماية والتقليل من مخاطر السيول والأمطار والإستفادة من مياه السيول من خلال إنشاء هذه البحيرات الصناعية والسدود التخزينية والتي تعمل على تخزين تلك المياه.

وكان قد أعلن محسن الشامى مدير إدارة العمليات والأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أن المحافظة حدثت خطة السيول على مستوى المراكز والمدن لمواجهة أية مخاطر محتملة وفحص مهمات الأغاثة من معدات شفط مياه وخيام وإمكانات البشرية ومعدات التعامل مع الأمطار، مشيراً إلى تنفيذ خمس بحيرات صناعية و5 سدود مائية فى منطقة وادي المدامود بمركز الزينية شمال الأقصر ، وبتكلفة مالية تزيد عن 37 مليون ، بغرض تخزين المياة والاستفاده منها، ومنع نزول مياه السيول للطريق السريع ، وإستغرق أنشاء البحيرات والسدود عام كامل من مايو 2017 وحتى مايو 2018 ، وتصل القدرة التخزينية لتلك البحيرات 2500 متر مكعب، ومن جانبة المهندس صالح إبراهيم مدير هندسة الرى بمحافظة الأقصر، أن تلك البحيرات والسدود لحماية مناطق وادي المدامود والعمدة وبنات برى وقري ونجوع مدينة الزينية.

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