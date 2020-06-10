نائب محافظ قنا يكلف الرى بتطهير ترعة سيالة الطينة بجزيرة الطويرات

قنا- وائل محمد

فى استجابة فورية لشكوى احد المواطنين من تراكم المخلفات بترعة سيالة الطينة انتقل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الى قرية جزيرة الطويرات البحرية لمعاينة الترعة وعلى الفور كلف المسئولين بمديرية الرى بسرعة تطهير الترعة وإزالة التعديات الواقعة على الترعة للحفاظ على سريان المياه وعدم تراكم المخلفات كما وجه بضرورة الإستمرار فى أعمال التطهير بشكل دورى لمنع تكرار المشكلة مرة أخرى .

كما كلف الدكتور حازم مسئولى الوحدة المحلية للقرية بمتابعة أعمال تطهير الترعة ورفع نواتج التطهير بمجرد جفافها أولا بأول مشيرا الى ان ذلك يأتى فى اطار تنفيذ توجيهات اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بسرعة حل شكاوى المواطنين وحرصا على متابعة منظومة النظافة وخلق بيئة صحية نظيفة للمواطنين وللحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى.

فى سياق أخر وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة المفاجئة على الأسواق والمحلات بكل مدن وقرى المحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع كل من أحمد السيد وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى.

وأكد المحافظ، فى بيان له اليوم، ضرورة التنسيق بين مديريتىّ التموين والطب البيطرى والجهات ذات الصلة لتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتداول اللحوم والأسماك والدواجن ومنتجاتها لضمان توفير لحوم خالية من أى مسببات مرضية ووجه الداودى بمرور تلك الحملات على كل الأسواق والمخابز والمحلات والمطاعم وجميع المنافذ الخاصة والعامة لضبط الأسعار خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميا والكشف عن أى مخالفات في صلاحية السلع المعروضة للإستهلاك الآدمي وطرق تخزين المنتجات حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين من أبناء المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.







