نائب محافظ الشرقية تتفقد مستشفى العزل ببلبيس ..صور

الشرقية - إيمان مهنى

أجرت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائب محافظ الشرقية، جولة بمسشفى العزل بمركز بلبيس للاطمئنان على مستوى الخدمة المرضى ، رافق نائب المحافظ والدكتور أبو الفتوح مدير مستشفى بلبيس العام، و اللواء سامى علام رئيس المدينة، و تابعت سير العمل بها ومتابعه إجراءات التعقيم والتطهير بمبنى العزل الطبى لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وتابعت حضور كافة الاطقم الطبية وهيئة التمريض، و توافر كافة مستلزمات مكافحة العدوى واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للاطباء التمريض، و عدد حالات المترددين على المستشفى وعدد الأسرة وعدد الحالات المتماثلة للشفاء، كما اوصت بسرعة تقديم الخدمة العلاجية على اكمل وجه وبما يتوافق مع بروتوكولات وزارة الصحة، و اشادت بنظافة المستشفى وتعقيمها وتطهيرها على اكمل وجه والتزام كافة العاملين والاطقم الطبية وهيئة التمريض بارتداء الكمامات.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي، مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.