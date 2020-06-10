اليوم السابع
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نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: توقيع اتفاق السلام الشهر الجارى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:37 م
نائب رئيس مجلس السيادة السودانى: توقيع اتفاق السلام الشهر الجارى الفريق أول محمد حمدان دقلو
أ ش أ

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، أن الحكومة تمضى بخطى ثابتة نحو تحقيق السلام، لافتا إلى توقيع اتفاق السلام الشامل والمستدام بحلول 20 يونيو الجارى.
 
وقال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، في ختام جلسة مفاوضات حول القضايا القومية مع الحركات المسلحة والتي ترأسها اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرنس، "تمكنا من معالجة قضايا الحرب والسلام بطريقة تقود إلى سلام شامل وعادل، ويجري الترتيب لتجاوز النقاط الأخيرة فيما يخص المشاركة في السلطة ومن ثم الاتجاه لمصفوفة التنفيذ وصياغة الاتفاق".
 
وأشاد دقلو بروح المثابرة التي اتسم بها طرفا التفاوض والجهود الكبيرة التي تبذلها الوساطة بدولة جنوب السودان، وصولا إلى اتفاق يفضي إلى سلام دائم. 
 
ودعا "الحركة الشعبية _ جناح عبد العزيز الحلو"، وحركة "تحرير السودان _ جناح عبد الواحد نور"، إلى الانضمام لمسيرة السلام تحقيقا لرغبة الشعب السوداني في هذه المرحلة التي لا تتحمل المزيد من النزاع.
 
وحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وسائل الإعلام بجوبا والخرطوم على إحكام التنسيق والتعاون لتبادل المعلومات وتوصيل رسائل السلام الحقيقية للشعب السوداني.

السودان

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مفاوضات السلام

اتفاق السلام

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