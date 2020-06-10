موكب يقوده عربة تجرها الخيول.. رحلة جورج فلويد من الكنيسة إلى مثواه الأخير

كتبت رباب فتحى

أغلق المسئولون الطرق من الكنيسة التى أجريت فيها مراسم تأبين جورج فلويد وذلك قبل نقل جثمانه إلى المقابر التى سيدفن فيها، حيث نقل التابوت عربة تجرها الخيول، ووقف آلاف الأمريكيين على طول الطريق للتعبير عن احترامهم الأخير لفلويد حاملين لفتات "حياة السود تهم"، وهتفوا باسمه.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه على بعد حوالي ميل من مدخل المقابر، اصطف المئات في الشوارع، حاملين المظلات والخيام المؤقتة لحماية أنفسهم من أشعة الشمس الحارقة فى هيوستن تكساس.



جنازة فلويد

وأوضحت الصحيفة أن المتظاهرين رسموا بالطباشير على الأرض "كن التغيير" على طول الرصيف، وانطلقوا في الهتافات: "قل اسمه! جورج فلويد! "."سوف نتنفس."

وقال هيرمان بيل، 37 سنة، وهو في طريقه مع عائلته إلى طبيب العيون عندما قرر التوقف لمشاهدة الموكب" "لقد فقدنا رجلاً عظيماً".

وأضاف: "أريد أن يفهم أطفالي أنهم عندما يذهبون إلى المدرسة، يحتاجون إلى الذهاب إلى المدرسة وتحسين أنفسهم."



جانب من الموكب

وأوضحت الصحيفة أن هناك شعور في هيوستن أنه في مثل هذه الأوقات، تخرج لدعم العائلة حتى لو لم تكن تعرف العائلة. خرجت شون كارتر ، 40 سنة ، يوم الثلاثاء لتظهر ليس فقط دعمها للعائلة، ولكن لتظهر أننا "كلنا نقف على رأى واحد".

وقال كارتر: "إنه شعور جيد ، أنه على الرغم من الحرارة والطقس، لم يوفر الناس بالفعل وقتًا لإظهار احترامهم للعائلة".