موسكو ترفع تقديرها لوفيات كورونا بإضافة 3365 حالة

رويترز

قالت الإدارة الصحية في موسكو إن 5260 شخصا لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا المستجد في المدينة في شهر مايو وهو عدد أعلى بكثير من 1895 الذي سجله مركز مكافحة أزمة فيروس كورونا الروسي على مدار الشهر.

وكان قد أعلن المركز الروسى لمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، اليوم الأربعاء، تسجيل 8404 إصابات جديدة إضافة إلى 216 وفاة، وأمس، بدأ سكان موسكو فى استئناف عاداتهم اليومية الطبيعية بعد رفع إجراءات عزل عام فرضت لكبح انتشار الفيروس عقب أكثر من شهرين على الرغم من أن العاصمة الروسية ما زالت تسجل ما يفوق ألف حالة إصابة جديدة يوميا.