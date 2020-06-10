مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 10/6/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:07 ص

توقيت صلاة الظهر 11:54 ص

ميعاد صلاة العصر 3:30

موعد صلاة المغرب 6:56

ميعاد صلاة العشاء 8:28

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:07 ص

توقيت صلاة الظهر 11:59

موعد صلاة العصر 3:38

توقيت صلاة المغرب 7:03 م

موعد صلاة العشاء 8:38 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:01

توقيت صلاة الظهر 11:50 م

موعد صلاة العصر 3:27 م

ميعاد صلاة المغرب 54: 6 م

توقيت صلاة العشاء 8:27 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:04 ص

توقيت صلاة الظهر 11:42

موعد صلاة العصر 3:12

توقيت صلاة المغرب 6:39 م

موعد صلاة العشاء 8:08 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:21 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:11 م

توقيت صلاة المغرب 6:40 م

موعد صلاة العشاء 8:04



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:05 ص

توقيت صلاة الظهر 12:20 م

موعد صلاة العصر 3:39 م

موعد صلاة المغرب 7:05 م

ميعاد صلاة العشاء 8:25 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 3:55 ص

توقيت صلاة الظهر 12:20 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

موعد صلاة المغرب 7:14 م

توقيت صلاة العشاء 8:35 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:26 ص

توقيت صلاة الظهر 11:52 ص

موعد صلاة العصر 3:14 م

ميعاد صلاة المغرب 6:46 م

موعد صلاة العشاء 8:07 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 2:55

توقيت صلاة الظهر 11:39 م

ميعاد صلاة العصر 3:14 م

موعد صلاة المغرب 6:42

موعد صلاة العشاء 8:11 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 3:57 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:43 م

توقيت صلاة المغرب 7:11 م

موعد صلاة العشاء 8:36 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 3:21 ص

توقيت صلاة الظهر 12:27 م

موعد صلاة العصر 4:12 م

توقيت صلاة المغرب 7:39 م

موعد صلاة العشاء 9:18

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:03 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

ميعاد صلاة العصر 3:21 م

توقيت صلاة المغرب 6:47 م

مواقيت صلاة العشاء 8:19 م