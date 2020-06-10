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مقر الأمم المتحدة يستعد لاستقبال الموظفين تدريجيا على ثلاث مراحل.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:45 م
مقر الأمم المتحدة يستعد لاستقبال الموظفين تدريجيا على ثلاث مراحل.. صور تدابير عودة العمل بمقر الامم المتحدة نيويورك
كتبت - هند المغربي

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بعد أشهر من العمل عن بعد بسبب وباء كورونا " كوفيد-19"، بدأت الأمم المتحدة في تدابيرها وإجراءاتها لعودة العاملين بالمقر في نيويورك ووفقا للأمم المتحدة سيتم اتخاذ تدابير جديدة من موظفو الأمم المتحدة والدبلوماسيون وأعضاء المجتمع المدني والصحفيون في مكان العمل في الوقت الحالي من خلال حركة مرور للمشاة في اتجاه واحد ، والحد الأقصى للإشغال لشخصين في المصاعد ، يرتدون القناع عند العبور، ويجلسون على بعد مترين على الأقل بعيدًا عن الزملاء.

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وقال أتول خارى وكيل الأمين العام للدعم التشغيلي أنه امتثالا للاستشارات الصحية المحلية ، ظل مجمع مقر الأمم المتحدة مغلقا إلى حد كبير منذ منتصف مارس ، حيث لم يبق سوى بضع من الموظفين للعمل لأداء مهام في الموقع. ومع ذلك ، مع تحرك مدينة نيويورك تدريجياً لتخفيف تلك القيود ، تستعد الأمم المتحدة أيضاً لعودتها إلى طبيعتها على ثلاث مراحل.

الامم المتحدة

يقول أتول خاري ،: "سلامة وصحة موظفي الأمم المتحدة والمندوبين وجميع العاملين الآخرين في المبنى هي الأولوية رقم واحد". "إن العودة الجسدية للموظفين إلى مكان العمل ستكون وفقا لـ- ولن تسبق - تخفيف القيود من قبل مدينة نيويورك والولاية."

تظهير
 

ووفقًا لإدارة الدعم التشغيلي ، فإن الاستعدادات جارية على قدم وساق لعودة نهائية في إطار المرحلة الأولى ، حيث يعمل موظفو دائرة المرافق والأنشطة التجارية بجد لجعل المكاتب وقاعات الاجتماعات التاريخية مقروءة

وقد تم نشر أطقم لتطهير المناطق عالية الكثافة واللمسة العالية في مجمع المقر، الذي يضم برج الأمانة العامة المؤلف من 39 طابقًا ، وقاعة الجمعية العامة ، بالإضافة إلى مباني المؤتمرات والمكتبات.

مقر الامم

 


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نيويورك

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19

كورونا

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