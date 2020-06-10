مصر تشارك فى مؤتمر دولى لبحث تأثيرات كورونا على إمدادات المياه

كتبت أسماء نصار

شارك الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والرى، نيابة عن الدكتور الوزير محمد عبد العاطي في جلسة رفيعة المستوى بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالمياه ضمن الاجتماع التشاورى الافتراضى الذى تعقده إدارة البيئة والاقتصاد بالاتحاد من أجل المتوسط بمشاركة ممثلي الدول أعضاء الاتحاد والمؤسسات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني خلال الفترة من (10-9) يونيو 2020، وذلك لمناقشة تأثيرات وباء كوفيد-19 على إقليم البحر المتوسط والتحديات المرتبطة به فيما يخص امدادات المياه والصرف الصحي .

وألقى رجب كلمة مصر والتي تناولت الإجراءات التي قامت بها مصر لمجابهة جائحة كورونا علي كافة المستويات وكذلك الوضع الحالى لمصر في ظل كونها دولة تعانى من النُدرة المائية وتواجه تحديات كبيرة للوفاء بالاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية.

وتجدر الإشارة الى انه تم تسليط الضوء على الإجراءات التي قامت بها وزارة الموارد المائية والري المصرية للحد من جائحة كورونا، في ظل ما تبذله من جهود كبيرة لمواجهة تحديات ندرة المياه، من خلال تنفيذ برامج لتحسين كفاءة مياه الري وآليات إعادة تدوير المياه، إلى جانب تطبيق تقنيات الرى والزراعة الحديثة وتحسين أنظمة الرى والصرف والعمل علي تغيير أنماط المحاصيل وأنظمة الري الزراعية؛ وتبطين وتأهيل الترع، واستنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية المقاومة للجفاف والملوحة ، بالإضافة إلى جانب السياسة المعتمدة لزيادة الاعتماد على مياه البحر المحلاة في المدن الساحلية.

كما تمت الإشارة الى التدابير التي تقوم بها الوزارة للتكيف مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية من خلال مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والممول من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أكد الدكتور رجب على قيام الوزارة باستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه من خلال نظام التليميتري الذي يمكن أجهزة وزارة الموارد المائية والري من إدارة مواردنا المائية بصورة سلسة ودقيقة، مؤكدًا على أهمية التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا وإدارة المعلومات المتعلقة بالمياه والتي ظهرت أهميتها جلياً في ظل جائحة كورونا التي أجبرت الجميع على مستوي العالم على التوجه إلى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا على كافة المستويات.