مصرف لبنان المركزى: المنصة الألكترونية لتداول الدولار تبدأ عملها 23 يونيو

أ ش أ

أعلن مصرف لبنان المركزي عن بدء العمل بالمنصة الإلكترونية لتداول الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في كافة مؤسسات الصرافة بجميع أنحاء البلاد، اعتبارا من 23 يونيو الجاري.

وتستهدف المنصة الإلكترونية المستحدثة – بحسب مصرف لبنان المركزي – تنظيم عمليات التداول بالدولار الأمريكي التي تقوم بها مؤسسات الصرافة في لبنان، حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

وألزم مصرف لبنان المركزي جميع مؤسسات الصرافة، بالاشتراك في المنصة الإلكترونية والتي تستخدم تطبيقا إلكترونيا ولوحات إعلانية إلكترونية سيقوم المصرف المركزي بتسليمها إلى شركات الصرافة.

وتضمن القرار عدم إجراء أي عملية شراء أو بيع للدولار الأمريكي أو أي عمل أخرى خارج مؤسسة الصرافة، وأن يجري من خلال التطبيق الإلكتروني تحديد وإدخال السعر اليومي المعتمد للتداول بالدولار الأمريكي، وذلك قبل الساعة الـ 9 صباحا من كل يوم عمل، وأنه يمكن تعديل هذا السعر خلال اليوم الواحد.

وذكر المصرف المركزي أن أي عملية شراء أو بيع للدولار، سيتم إدخال كافة المعلومات المتعلقة بها من خلال التطبيق المخصص للمنصة الإلكترونية، والتي تتضمن تاريخ وقيمة العملية وتعريف العميل وفئته واسمه ورقم هاتفه وصورة عن مستند مثبت لهويته، على أن يُمتنع إجراء أية عملية شراء أو بيع للدولار دون إدخالها على التطبيق.

كما ألزم مصرف لبنان المركزي بمقتضى القرار، مؤسسات الصرافة بالتقيد بأي حد أقصى لسعر بيع الدولار مقابل الليرة اللبنانية قد يحدده المصرف المركزي، وعدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء تخرج عن المألوف.

ويعاني لبنان نقصا حادا في الدولار الأمريكي على نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد، مع تراجع يومي في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، في ظل أزمة مالية واقتصادية ونقدية خانقة وموجة غلاء طالت كافة المستلزمات والسلع الأساسية، ودخول البلاد حالة من الركود الشديد وتوقف الاستيراد وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين اللبنانيين وإغلاق متصاعد في عمل المؤسسات والأنشطة التجارية.

وعاد اللبنانيون مجددا في الأيام القليلة الماضية إلى التظاهر والاحتجاج وسط حالة من الغضب الشديد جراء الشُح في الدولار وارتفاع سعر الصرف ليصل لنحو 4500 ليرة في السوق الموازية (السوق السوداء) حين أن الأسعار المتعددة المتداولة لصرف الدولار، سواء في البنوك أو للتحويلات النقدية الإلكترونية وسوق الصرافة الرسمي تتراوح ما بين 1500 ليرة و 3000 و 3200 و 3900 ليرة.