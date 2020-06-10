مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة وتوك توك بوادى النطرون فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى، منذ قليل، شخص مصرعه فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بمدينة وادى النطرون بالبحيرة، حيث تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين مصرع "م.ع" 40 سنة فى الحادث، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

يذكر أن مركز وادى النطرون شهد عدة حوادث تصادم، أسفرت عن مصرع وإصابة 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون .

وكذلك أصيب 18 شخصا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر إنقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق القاهرة - الاسكندرية الصحراوى بالقرب من مدينة وادى النطرون.

وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخص بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم منهم 2 فى حالة حرجة وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى تصادم بمركزى وادى النطرون وكفر الدوار.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص بجروح وكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمةوكذلك تم نقل جثة المتوفى الى مشرحة ذات المستشفى .

وفى مركز وادى النطرون أصيب 7 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية بالقرب من قرية أبو بكر الصديق التابعة لمركز وادى النطرون، وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.