اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شاب على يد آخر فى صالة للألعاب الرياضية ببلطيم كفر الشيخ

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:17 ص
مصرع شاب على يد آخر فى صالة للألعاب الرياضية ببلطيم كفر الشيخ جثة - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى أحمد إسماعيل زغلول، 23 سنة، طالب بكلية التجارة بمعهد الشريف بكفر الشيخ، مصرعه على يد "ع.ج.ع"22 سنة، إثر ضربه بقطعة حديدية في صالة للألعاب الرياضية بمدينة بلطيم، والقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 7084  جنح مركز شرطة البرلس 2020م .

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع أحمد اسماعيل زغلول، 23 سنة، طالب بكلية التجارة بمعهد الشريف بكفر الشيخ، إثر ضربه بقطعة حديدية" " من "ع.ج.ع"22.

باستدعاء شقيقه المجني عليه " إيمان إسماعيل " اتهمت  "ع.ج.ع"22 سنة بقتل شقيقها بضربة بقطعة حديدية في صالة الألعاب الرياضية ببلطيم، والقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 7084  جنح مركز شرطة البرلس 2020م .

وتمكنت قوة أمنية برئاسة محمد أبو الخير ،رئيس مباحث البرلس، من التوجه لمقر صالة الألعاب الرياضية وتبين أن صاحبها أنشأ مدخلا خاصا من داخل العقار، كما تم معاين الباب الرئيسي فتبين أنه مغلق ، وأن المترددين على صالة الالعاب يدخلون لممارسة التمارين الرياضية من المدخل الذي أنشأه صاحب العقار.

وتعود أحداث الواقعة عندما تواجد عدد من الشباب في صالة للألعاب الرياضية  بمدينة بلطيم، فحدثت مناقشة بين المجني عليه وشخص آخر "خ.ا"22 سنة، ولكن المتهم تدخل مستفزاً المجني عليه ،وتطور النقاش بينهما  وحاول عدد من المتواجدين إنهاء الخلاف، فرد المجني عليه  بأن علاقته طيبة ب"ع.ج.ع"، ثم توجه المجني عليه ليكمل تدريباته، ففوجئ بالمتهم يجري خلفه وضربه بكتلة الحديدية فوق رأسه، وتم نقل المجني عليه  لمستشفى برج البرلس، ولخطورة حالته تم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين من التقرير الطبي إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، ومطلوب إجراء عملية جراحية وتم تحويله لمستشفى الفتح التخصصي، وتم إجراء العملية وتوفي بعدها .

 

وألقي القبض على المتهم، وبإحالته لنيابة البرلس قرر وكيل النيابة تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ ،حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .

 

 

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

اخبار الحوادث

قتل

صالة ألعاب رياضية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية × 20 نقطة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

تعرف على أعمال التطوير للمحاور البديلة لشارع الهرم المقرر غلقه بالجيزة

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

التعليم: نتيجة امتحان مواد الثانوية غير المضافة للمجموع تعلن مع المواد الأساسية

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

الأوقاف: إحلال وتجديد وفرش 11 ألف و336 مسجد بتكلفة أكثر 3 مليار جنيه

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

14مشروعا قوميا نصيب بنى سويف خلال فترة تولى السيسى..أبرزها محطة كهرباء غياضة

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أخبار 24 ساعة.. الصحة تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

فى قضية منة عبد العزيز.. النيابة العامة لـ"أولياء الأمور": حافظوا على أبنائكم

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

الصحة: 11071 حالة تحولت من الإيجابى إلى السلبى لفيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ77 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

نجوم هوليوود يعلنون تضامنهم مع مظاهرات أمريكا.. Adele وريهانا وكاردي بى أول المنضمين لاحتجاجات نبذ العنصرية.. وكاميلا كابيلو وهالزي وجنيفير لوبيز وسط المتظاهرين.. وبن إفليك وفان ديزل وكانى ويست الأكثر تدوينا

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

إصابة رضيعة عمرها أيام بفيروس كورونا فى البحرين

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

"السلع التموينية": تعاقدات الأرز تكفى حتى سبتمبر والسكر لنهاية العام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة