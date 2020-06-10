مصرع شاب على يد آخر فى صالة للألعاب الرياضية ببلطيم كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

لقى أحمد إسماعيل زغلول، 23 سنة، طالب بكلية التجارة بمعهد الشريف بكفر الشيخ، مصرعه على يد "ع.ج.ع"22 سنة، إثر ضربه بقطعة حديدية في صالة للألعاب الرياضية بمدينة بلطيم، والقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 7084 جنح مركز شرطة البرلس 2020م .

تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بمصرع أحمد اسماعيل زغلول، 23 سنة، طالب بكلية التجارة بمعهد الشريف بكفر الشيخ، إثر ضربه بقطعة حديدية" " من "ع.ج.ع"22.

باستدعاء شقيقه المجني عليه " إيمان إسماعيل " اتهمت "ع.ج.ع"22 سنة بقتل شقيقها بضربة بقطعة حديدية في صالة الألعاب الرياضية ببلطيم، والقي القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 7084 جنح مركز شرطة البرلس 2020م .

وتمكنت قوة أمنية برئاسة محمد أبو الخير ،رئيس مباحث البرلس، من التوجه لمقر صالة الألعاب الرياضية وتبين أن صاحبها أنشأ مدخلا خاصا من داخل العقار، كما تم معاين الباب الرئيسي فتبين أنه مغلق ، وأن المترددين على صالة الالعاب يدخلون لممارسة التمارين الرياضية من المدخل الذي أنشأه صاحب العقار.

وتعود أحداث الواقعة عندما تواجد عدد من الشباب في صالة للألعاب الرياضية بمدينة بلطيم، فحدثت مناقشة بين المجني عليه وشخص آخر "خ.ا"22 سنة، ولكن المتهم تدخل مستفزاً المجني عليه ،وتطور النقاش بينهما وحاول عدد من المتواجدين إنهاء الخلاف، فرد المجني عليه بأن علاقته طيبة ب"ع.ج.ع"، ثم توجه المجني عليه ليكمل تدريباته، ففوجئ بالمتهم يجري خلفه وضربه بكتلة الحديدية فوق رأسه، وتم نقل المجني عليه لمستشفى برج البرلس، ولخطورة حالته تم نقله لمستشفى كفر الشيخ العام، وتبين من التقرير الطبي إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، ومطلوب إجراء عملية جراحية وتم تحويله لمستشفى الفتح التخصصي، وتم إجراء العملية وتوفي بعدها .

وألقي القبض على المتهم، وبإحالته لنيابة البرلس قرر وكيل النيابة تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ ،حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات .