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مستشفى الحجر الصحى بإسنا تعلن خروج 33 حالة بعد شفائهم من "كورونا".. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:29 م
مستشفى الحجر الصحى بإسنا تعلن خروج 33 حالة بعد شفائهم من "كورونا".. صور خروج 33 مواطن بعد شفاؤهم من كورونا
الأقصر – أحمد مرعى

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صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبرهيم شنقير مدير العزل الصحي، وتحت إشراف طبي كل من الدكتور شريف موسي، والدكتور أمير عدنان، أنه تم مساء اليوم الأربعاء، خروج أكبر عدد تعافي علي الإطلاق من مستشفيات العزل الصحي علي مستوي الجمهورية، بعدد 33 من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد"كوفيد19"، بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم العلاجي والنفسي والتي جاءت نتائجهم سلبية في نهاية المطاف.

كما يذكر من ضمن الحالات 3 حالات كانوا في الرعاية المركزة، حيث عمت الفرحة أرجاء المستشفى احتفالا وابتهاجا بأكبر عدد علي الاطلاق 33 متعافي، حيث كانت من أيام قليلة قد تم خروج 28 حالة تعافي، واليوم تكتمل الفرحة بخروج وتعافي 33 مريض مصاب بفيروس كورونا.

ومن جانب آخر تقدم المتعافين بالشكر والعرفان لجنود الجيش الأبيض بمستشفي العزل الصحي باسنا بقيادة الدكتورة الهام محمود مديرة المستشفى، علي الجهد المبذول تجاه المرضي والخدمة المقدمة للجميع دون استثناء، والدعم النفسي من قسم الصحة النفسية بقيادة استشارين من الطب النفسي لتجاوز الازمة الصحية، حيث ملأت الفرحة أرجاء المستشفى واحتفل الجميع بحالات الخروج، سائلين المولى عز وجل الشفاء العاجل و التام لجميع مرضانا وان يرفع الله البلاء عن مصرنا الحبيبة وسائر البلاد.

وكانت قد صرحت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، وتحت إشراف الدكتور إبراهيم شنقير مدير العزل الصحي، اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء عملية ولادة قيصرية عاشرة لسيدة مصرية مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حيث وضعت مولودة أنثي، حيث أن حالة الأم وطفلتها بصحة جيدة.

مستشفى الحجر الصحى تعلن خروج 33 مواطن بعد شفاؤهم (1)
 

 

مستشفى الحجر الصحى تعلن خروج 33 مواطن بعد شفاؤهم (2)
 

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