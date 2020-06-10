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مستشار وزير التموين: 10 ملايين مستفيد وهمي ببطاقات رقم قومي غير صحيحة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:58 ص
مستشار وزير التموين: 10 ملايين مستفيد وهمي ببطاقات رقم قومي غير صحيحة عمرو مدكور
كتب أحمد عرفة

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قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن وزارة التموين كانت سباقة قبل جائحة كورونا في توطين تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى في جميع مناحى العمل الخاصة بالمواطن، خاصة منذ بداية يناير 2018، حيث تم ميكنة منظومة التموين والتنقية التي تسمى إدارة بطاقات التموين.

 

وأضاف مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، في تصريحات لبرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك  10 ملايين مستفيد وهمي ببطاقات رقم قومي غير صحيحة، متابعا: بدأنا ندخل خدمات إلكترونية، وتم تدشين موقع إدارة دعم مصر ، وخلال جائحة كورونا أوقفنا خدمات إصدار البطاقات فقط، ولكن خدمات الصرف وحركة الخبز والسلع التموينية لم تتوقف ابدا.

 

واستطرد مستشار وزير التموين لنظم المعلومات: حتى خلال فترة الحظر تم استثناء وزارة التموين، تم إضافة بعض الخدمات في بوابة إدارة دعم مصر تتمثل في عودة جميع الخدمات التموينية وخدمات إدارة البطاقات التي توقفت .

وفى وقت سابق قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن مكافحة الفساد تبدأ بالحوكمة والتحول الرقمى والحسابات، موضحا أن تكنولوجيا المعلومات تكافح الفساد على مستوى العالم، لأنها تعتمد على أجهزة غير بشرية لا تسمح بالفساد، وأضاف، أن هناك ثورة للتحول الرقمى في وزارة التموين، حيث يتم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية حول تطبيق الزكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المعلومات في مختلف مناحى الحياة.

 

ولفت مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إلى أنه تم تدشين أول منظومة إلكترونية متكاملة ومترابطة منذ 1 يناير 2018 تربط مصر جميعا بمنظومة إدارة البطاقات، وكان قبل هذا التاريخ هناك أزمة في أن من يفقد بطاقته كان ينتظر أكثر من سنة حتى يحصل على بطاقة أخرى.

 

 

 

 

 

 


عمرو مدكور

التموين

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