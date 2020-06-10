مساجد الكويت تفتح أبوبها للمصلين وسط إجراءات احترازية.. صور

كتبت إسراء أحمد فؤاد

عادت مساجد الكويت تزدان بالمصلين الذين سعوا اليوم الأربعاء يحدوهم الإيمان ويحثهم شغف العودة إلى المحاريب والمنابر التى هجرها أحبابها بعد غياب قسرى طويل امتد نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وعندما حان وقت صلاة الظهر وصدحت حناجر المؤذنين منادين "حي على الصلاة حي على الفلاح" لبت جموع المؤمنين الغفيرة بالمناطق النموذجية النداء مسرعين نحو المساجد ودموع الفرح تتلألأ في أعينهم.



