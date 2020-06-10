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مساجد الكويت تفتح أبوبها للمصلين وسط إجراءات احترازية.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 04:49 م
مساجد الكويت تفتح أبوبها للمصلين وسط إجراءات احترازية.. صور مساجد الكويت
كتبت إسراء أحمد فؤاد

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عادت مساجد الكويت تزدان بالمصلين الذين سعوا اليوم الأربعاء يحدوهم الإيمان ويحثهم شغف العودة إلى المحاريب والمنابر التى هجرها أحبابها بعد غياب قسرى طويل امتد نحو ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) بحسب صحيفة القبس الكويتية.

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وعندما حان وقت صلاة الظهر وصدحت حناجر المؤذنين منادين "حي على الصلاة حي على الفلاح" لبت جموع المؤمنين الغفيرة بالمناطق النموذجية النداء مسرعين نحو المساجد ودموع الفرح تتلألأ في أعينهم.

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وامتلأت تلك المساجد بروادها ومنها مسجد (بلال بن رباح) في منطقة الصديق وهم حريصون على الالتزام بالإجراءات الصحية كالوضوء في المنزل ولبس الكمامات والتباعد راجين الله السلامة من هذه الجائحة وعودة الحياة الى طبيعتها من جديد.
 
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