وعُقد اليوم الأربعاء اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان وممثلي المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الحاضنة السياسية للحكومة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لاستعراض الاستعدادات التي تجريها الحكومة ومجلس الوزراء للمشاركة في مؤتمر شركاء السودان، الذي تنظمه ألمانيا عن بُعد، في 25 يونيو الحالي.



وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية، إن المؤتمر تتويج لسلسلة من اللقاءات بدأت منذ سبتمبر من العام الماضي، لافتا إلى أنه يعقد عن بُعد نتيجة لظروف جائحة كورونا.



وأضاف أن الاجتماع استمع إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي، الذي قدم شرحا مفصلا حول المؤتمر وأهدافه والتحضيرات السابقة والإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي سيقدمها السودان في المؤتمر.



وأوضح أن النقاش تناول تفصيل حول أهداف الخطة ووسائل عملها، متوقعا أن يحظى المؤتمر بمساهمات اقتصادية كبيرة حتى يجتاز السودان تحديات الفترة الحالية.