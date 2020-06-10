اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:17 م
مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد بلازما الدم
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة، إن العلاج ببلازما المتعافين من كورونا لايزال فى مرحلة التجارب الإكلينيكية، ولم يتم إقراره بشكل رسمى، وفى انتظار إعلان نتائج الأبحاث والدراسات المصرية عليه من جانب اللجنة العلمية لعلاج كورونا .

وأضاف الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير بنوك الدم القومية فى تصريحات تليفزيونية مساء اليوم، أن إنتاج البلازما يمر بعدة مراحل، ويتم اختباره أكثر من مرة، ويستخدم فى ذلك أجهزة لا تتواجد إلا فى الجهات الحكومية، لذلك فإن هناك استحالة فى إنتاج البلازما خارج المعامل التابعة لوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أن تصريح رسمى من وزارة الصحة بأنه تم اعتماد البلازما كعلاج لفيروس كورونا المستجد، وعندما تم الإعلان، جرى الإعلان عن أن النتائج مبشرة للغاية خاصة مع الحالات الحرجة.

وأشار إلى أنه عندما تم اختبار البلازما فى التجارب السريرية خارج مصر أيضا، أثبت أن نسب الوفيات قلت نتيجة استخدامها مع الحالات التى تعانى بشدة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن هناك عددا ممن تعافوا من الإصابة بالفيروس توجهوا للتبرع بالبلازما الخاصة بهم.

وأوضح أن المستشفيات الخاصة لم تحصل على تصريح رسمى باستخلاص البلازما من المتبرعين واستخدامها فى العلاج، مؤكدا أنه تم خلق "سوق سوداء" دون وجود أى أساس من الصحة لذلك، مشيرا إلى أن موضوع التبرع اختيارى وفقا لما أكدته وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، موضحا أن كل فصائل الدم متوفرة بكميات معقولة، مطالبا المواطنين بضرورة التبرع بالدم    


الصحة

بلازما المتعافين

كورونا

البلازما

بلازما الدم

فيروس كورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

مدير بنوك الدم: بلازما المتعافين لازالت فى مرحلة التجارب الإكلينيكية ولم تعمم بعد

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

الصحة: ارتفاع حالات كورونا المتحولة نتيجة تحاليلها من إيجابية لسلبية لـ11583

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ78 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

السيسى يوجه بتوفير أقصى درجات التأمين لطلاب الثانوية العامة بالامتحانات

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

ترامب يرحب في اتصال مع السيسى بجهود مصر لتحقيق التسوية السياسية بليبيا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 10-6-2020

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

السيسى 6 سنوات عمل وكفاح.. 7.2مليار قدم مكعب يوميا.. حقل «ظهر» عملاق إنتاج الغاز يضع مصر على خريطة الإنتاج العالمية.. 6 سنوات فقط تحولت مصر من مستورد للغاز إلى الاكتفاء الذاتى مع فائض يوفر التزاماتها التصديرية

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

النظرة لجنود أردوغان إرهاب.. الشرطة التركية تحتجز ناشطة حقوقية نظرت لضابط

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

البنك المركزى: تراجع المعدل السنوى للتضخم إلى 1.5% فى مايو

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل فى الأزمة مع رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة